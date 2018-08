Natalie Rickli kandidiert für Zürcher Regierungsrat

Die SVP-Nationalrätin Natalie Rickli hat sich laut der «NZZ am Sonntag» entschieden, für den Zürcher Regierungsrat zu kandidieren. «Nach 16 Jahren in drei verschiedenen Parlamenten würde ich gerne Verantwortung in einer Exekutive übernehmen», sagt Rickli im Interview mit der Zeitung.

Nach etwas mehr als 16 Jahren in Parlamenten - wovon 11 Jahre im Nationalrat - würde ich gerne in der Zürcher Regierung mitwirken und die

Politik für die Zürcherinnen und Zürcher mitgestalten.



Die SVP-Delegierten des Kantons Zürich entscheiden am 11.9.https://t.co/y645GVF7Fj — Natalie Rickli (@NatalieRickli) 5. August 2018

Parteikollege Markus Kägi tritt im kommenden Frühling nicht mehr zur Wahl an. Aus diesem Grund und weil der Kanton Zürich eine gute, bürgerliche Politik mache, habe sich die Politikerin zu diesem Schritt entschieden.

Chancen stehen gut

Unklar ist noch, welche SVP-Politiker sich neben Rickli für den Sitz im Regierungsrat zur Wahl stellen. Im Gespräch seien die Nationalräte Jürg Stahl und Bruno Walliser, so die NZZ. Die SVP-Delegierten des Kantons Zürich entscheiden am 11. September, wen sie ins Rennen schicken.

Die Chancen stünden für die 41-jährige Winterthurerin nicht schlecht, sagten Beobachter gegenüber der Zeitung. Allerdings müsse sie für den Schritt von der Legislative zur Exekutive über die Stammwählerschaft der SVP hinaus auch Stimmen im liberalen und linksliberalen Segment holen. (sep)