Naturoase für Mensch und Tier

Selbst der Frosch im Teich des Gartenareals schien mitzufeiern: Als die Alphornbläser ihre Melodien anstimmten, quakte er fröhlich mit. Zur Einweihung der neu gestalteten Gartenanlage versammelten sich zahlreiche Gäste, darunter die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Embrachertal, die Gemeinderäte und Gemeindepräsidenten der fünf Talgemeinden sowie Freunde und Gönner. Ebenso war Toni Bräker aus Watt, der Gartenplaner, der das Bijou entworfen hatte, mit seiner Familie anwesend.

Roland Zehnder, Präsident der Betriebskommission, übergab den Garten in erster Linie an die 77 Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums. «Hier können sie sich niederlassen, Ruhe und Natur geniessen», sagte er. Zehnder betonte, dass der parkähnliche Garten als Begegnungsort für alle Generationen dienen soll. In der Tat lädt die Anlage zu einem kleinen Spaziergang ein, wo man schattige Plätzchen findet und unzählige Pflanzen und Blumen gedeihen.

Handläufe für alle Wege

Gartenplaner Toni Bräker gab in seiner Ansprache eine Fülle von Informationen preis. Als vor drei Jahren mit der Planung der Anlage begonnen worden war, standen an erster Stelle die Sicherheit der Menschen und der Komfort. Alle Steigungen auf dem fugenlosen Asphalt sind mit dem Rollator und Rollstuhl zugänglich. Die Bänke bieten eine leicht erhöhte Sitzmöglichkeit. Bei der Gestaltung der Hochbeete hatte der Fachmann ebenfalls alle Bedürfnisse beachtet. Die Hochbeete sind so gebaut, dass die betagten Menschen, welche auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, ohne Schwierigkeiten an die Pflanzen herankommen. Auch sind alle Wege mit Handläufen versehen, 375 Meter weit.

«Wir achteten darauf, möglichst viele vorhandene Gehölze zu integrieren. Die stolze Eiche beispielsweise, nahe dem Gebäude, konnte erhalten werden», führte Bräker weiter aus. Die Bepflanzung umfasst über 80 Arten. Es gibt Pflanzen mit essbaren Früchten wie Wilderdbeeren, Quitten, Kiwis und viele mehr. «Die Magerwiesen brauchen keinen Dünger, deshalb sollten die Insekten hier ein Paradies vorfinden», sagte der Fachmann. Er hob ausserdem hervor, dass kein einziger invasiver Neophyt vorhanden ist. «Damit das künftig so bleibt, haben wir den Gärtner des Alterszentrums geschult.»

Moderlieschen als Geschenk

Zur Einweihung überreichte Toni Bräker dem Zentrumsleiter Robert Boetschi ein Glas, in dem elf Moderlieschen schwammen. Die Fischchen würden sich vorzüglich für den bisher von Fischen unbewohnten Weiher eignen, da sie friedlich und gesellig seien.

Zum Areal gehört auch der «Spielplatz für alle» an der Wildbachstrasse. «Er eignet sich für beeinträchtigte Kinder und alle anderen», erklärte Patrick Huber von der Stiftung Denk an mich. «Aber auch Menschen mit Rollstuhl finden Zugang», fügte er an. Huber kam als Vertreter der Stiftung. Es ist der 48. «Spielplatz für alle», der in dieser Art in der Schweiz erstellt wurde.

Musik, ein Glücksrad und das Theater Hardbühne rundeten den festlichen Tag ab. «Dieser Platz ist es unbedingt wert, wieder einmal aufgesucht zu werden», sagte ein Besucher. (zuonline.ch)