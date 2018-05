Naturschutz statt Müllplatz

Für Emotionen sorgte der entlegene Ort zwischen Oberembrach und Nürensdorf schon vor über 100 Jahren. Stritt man zuletzt um die Sanierung der löchrigen Eigentalstrasse und einen möglichst uneingeschränkten Verkehrsfluss, so drehten sich die Diskussionen einst um die Stauungsrechte des dortigen Bachs und später um den abgelagerten Müll in der Landschaft.Heute ist das Eigental wegen des bedeutenden Amphibienvorkommens bekannt. Und vor allem weil der Verkehr deswegen zeitweise stark eingeschränkt wird. Der Schutz der vielen Frösche, Kröten und Molche war anfangs kein Thema. Eigentlich richtete sich das Augenmerk der Naturfreunde zunächst auf die Vögel.

Vor mittlerweile über 50 Jahren, im März 1967, hatte der Zürcher Regierungsrat die erste Schutzverfügung fürs Eigental erlassen. Treibende Kraft dahinter war der Bassersdorfer Alfred Hardmeier, der zu jener Zeit Präsident des lokalen Vogelschutzvereins war. Das neue Schutzgebiet umfasste sodann Weiher, Wald und Wiesen samt dem Weiler Obholz und dem Hof Eigenthal.

Spenden für Landkäufe

Inzwischen ist aus dem schattigen Tal ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet von nationaler Bedeutung geworden. Die Geschichte dazu wurde sorgfältig aufgearbeitet. Unter der Leitung von Erika Gisler, der Präsidentin des lokalen Naturschutzes Bassersdorf Nürensdorf (NBN) entstand eine aufwendig recherchierte Festschrift. Diese stützt sich auf historische Dokumente ab, darunter viele Zeitungsartikel, aber auch Briefe und Vereinsprotokolle, die ihr Vorgänger Hardmeier gesammelt hatte.

Er gilt als «Vater des Eigentals». Dem Notariatsangestellten war es nämlich gelungen, das Eigental vor den Auswüchsen der Hochkonjunktur der Nachkriegszeit zu retten. So hatte sich Hardmeier daran gemacht, Land zu pachten und später zu kaufen, damit die Natur nicht unter die Räder kommt. Mit viel Überzeugungskraft sammelte er insgesamt rund 180 000 Franken an Spenden und beeindruckte mit seiner Entschlossenheit auch die Politiker in den umliegenden Gemeinden sowie auch im Zürcher Rathaus.

Leerer Weiher als Deponie

In unzähligen Freiwilligeneinsätzen draussen im Gelände setzte er Büsche, Bäume und damit vor allem auch Zeichen. So konnte Hardmeier den entlegenen Landstrich vor einer Zukunft als Müllhalde bewahren. Denn der aufgestaute Weiher in der Kernzone des Schutzgebiets wurde früher jeden Sommer entleert. Die schwarz-braune Grube sei dann als Müllhalde missbraucht worden, steht in der Festschrift. Neben der Eigentalstrasse, die zwischen 1881 und 1895 gebaut wurde, stapelten sich auch Autowracks und bis 1964 befand sich auf einem Holzlagerplatz sogar ein Autofriedhof. Dessen Aufhebung erfolgte aus heutiger Sicht unter skandalösen Umständen. So wurden die alten Autos kurzerhand abgefackelt, um daraufhin die noch verwertbaren Metallteile abzuführen.

Heute hat sich die Einstellung zum Umweltschutz gewandelt. Die Emotionen aber, gerade wenn es um «freie Fahrt für freie Bürger» geht, sind geblieben.

(Zürcher Unterländer)