Naturzentrum feiert mit Familien sein Jubiläum

Im Rüttelflug und trillernd schwebt das Feldlerchen-Männchen in luftiger Höhe am Rand des Neeracherrieds. Es tönt, als würde der Vogel singend die vielen Besucher zum Jubiläum des Naturzentrums begrüssen. Rund 300 Erwachsene und ebenso viele Kinder, vom sechs Wochen alten Baby bis hin zur 92-jährigen Grossmutter, benutzten den Anlass am Sonntag, um sich in die Biodiversität des vielfältigen Naturrefugiums zu vertiefen.

Angefangen von Kleinstlebewesen, wie dem schwimmenden Gelbrandkäfer, über die kreischenden Lachmöven mit ihren Küken auf den Inseln im Schilf, bis hinauf zum Rotmilan und dem Turmfalken, die über den Besuchern kreisten. Zentrumsleiter Stefan Heller. «Ich bin überwältigt vom unerwartet grossen Andrang. Es zeigt mir, dass wir mit dem Naturzentrum auf dem richtigen Weg sind, um die Bevölkerung für die Belange der Natur zu sensibilisieren.»

Mittels einer Parabolantenne konnten die Besucher die Stimmen von verstecken Vögeln noch viel klarer hören; so unter anderen auch jene der unscheinbaren kleinen Gartengrasmücke.

Der Biologe leitet das vor 20 Jahren gegründete erste BirdLife Naturzentrum mit ungebrochener Begeisterung. Besonders freute er sich, dass auch in diesem Jahr wieder über 240 Vogelarten im Ried gesichtet wurden oder sich zum Brüten niederliessen. Ihnen gilt die Sonderausstellung «Singen wie die Vögel».

Auf Bibers Spuren

Der Pfad des imaginären Bibers Mats führte die vielen naturverbundenen Menschen an diesem Jubiläumanlasse auf einer Entdeckungsreise durch die Anlage. An zehn Posten wurden sie von freiwilligen Helfern auf eine spielerische Entdeckungsreise durchs Ried geführt. Nico (8) und Sonja (7) aus Bülach fischten mit ihren Keschern kaum wahrnehmbare Kleinstwesen aus dem Teich des «Fressen und Gefressenwerdens».

Anschliessend betrachteten sie diese unter dem Mikroskop. «Frösche sind mir lieber, als diese kleinen, lebenden Punkte», meinte das Mädchen und freute sich über das protestierende Quaken der Amphibien. Für die Rentnerin Barbara Truog aus Zürich waren hingengen gerade diese Winzlinge interessant, weil man sie ohne die Erklärung und Hilfe der BirdLife-Mitarbeiter sonst gar nicht entdeckt hätte.

Die Technik machts möglich

Das Singen der versteckten Vögel machte eine Parabolantenne mit Akustikübertragung hörbar. Regula Meier aus Bülach sagte begeistert: «Nie zuvor habe ich das gackernde, nasal klingende tschäk-tschäk-tschäkt der Gartengrasmücke so klar gehört.» Zugegeben, bekannte sie dann allerdings, Lukas Scheidegger vom BirdLife habe ihr erklärt, welchen unscheinbaren, im Gebüsch versteckten Singvogel sie Dank der modernen Technik gehört habe.

Die durchorganisierte Jubiläumsveranstaltung, war nach dem offiziellen Anlass im April, ein fröhliches Beisammensein von vielen jungen Familien, die sich in der Festwirtschaft des Riedter Füürwehrvereins intensiv über den Schutz der Flachmoore, des Klimas und der Natur austauschten, während ihre Kinder fröhlich herumtollten. oder sich ihre Gesichter mit Tiersujets bemalen liessen.

(Zürcher Unterländer)