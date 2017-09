Neubau des Gesundheitszentrums eröffnet

Kurz vor 10 Uhr war es so weit: Die Leiterin des Pflegedienstes und Geschäftsleitungsmitglied des Gesundheitszentrums Dielsdorf (GZD), Anne-Marie Weder, durchschnitt vor Vertretern der 22 Verbandsgemeinden das rote Band. Somit war der 38-Millionen-Franken-Erweiterungsbau des Gesundheitszentrums Dielsdorf eröffnet. Sofort strömte die Bevölkerung in Scharen in den grosszügig gestalteten Eingangsbereich – und der Riesenandrang hielt den ganzen Tag über an.Die fünf Stockwerke sind grosszügig gestaltet und über­zeugen mit einer modernen In­frastruktur. Es gibt drei Pflege­geschosse und eine Etage mit Wohnungen, während im ersten Stockwerk die Büroräumlichkeiten untergebracht sind.

Anstatt kahler Wände und langer Gänge wurden Sitznischen geschaffen. Die jeweils zwei Wohnbereiche auf einem Stock sind um zwei Lichthöfe ange­ordnet und bieten Platz für rund 30 Bewohner. Insgesamt stehen so Betten für maximal 115 Bewohner zur Verfügung.

Langzeitpflegebraucht Gesamtkonzept

Helle, mit Eichenparkettböden ausgestattete Zimmer bieten modernsten Komfort für Bewohner und Mitarbeiter. Die Möblierung ist in hellem Grau gestaltet. Der rote Boden in den Gängen ist gefedert und trittschallgedämpft. Das soll auch die Gefahr von Verletzungen bei Stürzen reduzieren. Auffallend sind die vielen grossen und lichtdurchfluteten Aufenthaltsräume, welche für Mitbewohner wie auch für Gäste konzipiert sind. Das Dielsdorfer Gesundheitszentrum nimmt in erster Linie die Funktion eines geriatrischen Kompetenzzen­trums wahr. Neben dem Angebot für stationäre Langzeitpflege stellt die Akut- und Übergangspflege, die sogenannte Rehabilitationspflege, einen immer wichtigeren Bereich dar, wie Thomas Häsli, Leitender Arzt und Mitglied der Geschäftsleitung, erklärte. «40 bis 50 Prozent unserer Patienten gehen wieder heim, weil sie nur vorübergehend, zum Beispiel nach einem Spitalaufenthalt, zu uns kommen.» Das GZD biete hier modernste geria­trische Aktivierung und Rehabilitation an.

Gesundheitszentrum-Direktor Markus Sprenger erklärte, dass eine wirksame Versorgungsplanung systemübergreifend auszugestalten sei.

Wohnungenmit All-inclusive-Service

Neben den ambulanten und stationären Leistungen gehört daher das Angebot der Spitex Re­gional, welche seit dem 1. Januar 2017 dem GZD angehört, auch zum Gesamtkonzept von Dienstleistungsangeboten in der Pflege. Ein weiteres Bedürfnis der älteren Bevölkerung ist die Möglichkeit nach Wohnen mit Service.Im 5. Stock des Neubaus sind zehn 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen entstanden, welche ausser einer fantastischen Aussicht auch ein bedarfsorientiertes, modulares Leistungsangebot bieten.

«Wir haben bereits zwei fixe Anfragen», sagte Sprenger und fügte lachend hinzu, «die Wohnungen sind so schön, dass selbst unsere Mitarbeiter Interesse daran hätten.»

Neu ist auch die Physio Plus AG im Erweiterungsbau angesiedelt. Neben dem Kerngeschäft, der Physiotherapie, kann an neuesten Fitnessgeräten trainiert werden. «Wir haben über 300 Stunden Einführungstraining für unsere bestehenden Kunden reserviert», erklärte Geschäftsführer Samuel Weishaupt, dessen Team innert zweier Tage die ­ganze Ausstattung vom alten zum neuen Standort gezügelt hat.

(Zürcher Unterländer)