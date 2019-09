Neubau für 5,5 Millionen darf am Stadthaus andocken

Die Würfel sind gefallen – zugunsten eines neuen, würfelartigen Gebäudes. Unmittelbar neben dem Stadthaus von Opfikon wird die Verwaltung um einen viergeschossigen Neubau erweitert. Für rund 5,5 Millionen Franken kann der Stadtrat seine Pläne also umsetzen. Die Stimmberechtigten haben sich an der Urne mit 1388 zu 482 Stimmen dafür ausgesprochen. Dies bei einer Stimmbeteiligung von nur gerade 20 Prozent.

Stadtpräsident Paul Remund (FDP) hat erwartet, dass die Vorlage angenommen wird. «Es hat keine Opposition gegeben.» Ein Teil sage natürlich immer Nein. «Jetzt hoffen wir, dass der Baustart bald erfolgt. Ich rechne noch in diesem Jahr damit.»

Bereits im Stadtparlament hatte das Projekt zuletzt überzeugt und zu keinen Diskussionen mehr Anlass gegeben, als es den 36 Gemeinderäten zur Debatte vorgelegt wurde. Einstimmig stellten sich die Opfiker Volksvertreter hinter die Pläne des Stadtrates.

Nicht immer so einfach

Eine Mehrheit zu bekommen für ein solches Vorhaben war nicht immer so einfach, wie in Blick in die Vergangenheit zeigt. An selbiger Stelle wie nun bald gebaut werden kann, wollte man zu Beginn der 1990er-Jahre einen halbrunden Erweiterungsbau hinstellen. Doch das misslang. Zu teuer, befand man damals. Der beantragte Gesamtkredit war damals tatsächlich vergleichsweise hoch angesetzt mit 16,3 Millionen Franken. Der Büroanbau allein hätte 8,4 Millionen benötigt.

Doch das Wachstum der Gemeinde zwischen Flughafen und Zürich ist enorm und die Platzverhältnisse im Opfiker Stadthaus sind in den letzten Jahren deswegen nicht grosszügiger geworden. Zwar wurde das Stadthaus später doch noch erweitert, der Parkplatz aber bisher nie mit einbezogen. Nach dem rasanten Anstieg der Bevölkerungszahl auf mittlerweile über 20000 Einwohner ist eine Erweiterung der Stadtverwaltung deshalb nachvollziehbar. Das wir auch von links bis rechts anerkannt in der örtlichen Politik.

Neu gibts mehr Diskretion

Aktuell hatten die Behörden einen ganzen Strauss an ganz unterschiedlichen Varianten geprüft und auch alte Ideen nochmals neu abgeklärt. Der Neubau kommt mitten auf den Parkplatz zu stehen. Im Erdgeschoss liegt dabei eine eigentliche Autoabstellhalle, darüber liegen auf drei Geschossen die zusätzlichen Büros und Besprechungsräume. Der bestehende Teil wird mit dem Neubau über den zentralen Lift und neue Übergänge auf jedem Stock verbunden sein. Im Neubau gibt es dereinst Platz für 28 Angestellte. Und die Besucher, die etwas von der Stadtverwaltung benötigen, dürfen sich sodann über mehr Diskretion freuen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, der dank mehr Platz verbessert werden kann.