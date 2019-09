Neubauten im Lärmgebiet – politisch gewollt, aber auch heikel

«Das Himmelreich bewegt», heisst es aktuell vor den Pforten der Kirche Oberglatt. Wohl als Leitsatz des reformierten Gotteshauses gedacht, bildet er geradeso die Realität der Gemeinde ab – denn niemand ist so stark von Fluglärm betroffen wie Oberglatt. In Kloten darf derweil auch direkt im Endanflug auf Piste 28 gebaut werden, seit der Bund die Lärmschutzverordnung gelockert hat (ZU vom Dienstag). In Bewegung gerät mit dem Himmel auch die Stadt, die wie ein reger Bienenstock ausgebaut wird.

Die Flughafenregion wächst und wächst, sie tut dies überdurchschnittlich stark und schnell, und das sei gut so, heisst es vom Kanton: Laut der kantonalen Richtplanung soll sie 80 Prozent des künftigen Zürcher Bevölkerungswachstums bewältigen. Und dies, obwohl einige Gebiete regelmässig von Fluglärm betroffen sind. Denn die zwei grössten Mängel am Flughafen Zürich sind bekannt: die Verspätungen und der dadurch steigende Nachtfluglärm. 2018 war jeder fünfte Abflug um eine Viertelstunde oder mehr verspätet.

Das daraus entstehende Dilemma ist klar: Mehr Menschen sollen in der Nähe des Flughafens wohnen, aber sie wollen auch vor Fluglärm und Schadstoffen geschützt werden. Mitten in diesem Paradox zwischen Flughafen- und Bevölkerungspolitik steht der Zürcher Fluglärmindex (ZFI), der aufzeigen soll, wenn zu viele Menschen vom Fluglärm gestört werden. Sind es mehr als 47000, müssen gemäss Flughafengesetz Massnahmen ergriffen werden.

Das Problem: Der Wert fällt übermässig hoch aus, wenn mehr Menschen ins betreffende Gebiet ziehen. Dies mache dann auch die Bemühungen der Swiss um leisere Flugzeuge zunichte. Genau ein Jahr ist es her, seit bürgerliche Kantonsräte diesen «Geburtsfehler» des ZFI beheben wollten. Die Linke hielt dagegen: Anstatt die Resultate des ZFI-Monitorings ernst zu nehmen, ändere man einfach den Richtwert – aber nicht den Lärm.

In der Diskussion um den ZFI geht jedoch ein Aspekt zumeist vergessen: Fluglärm ist nicht nur «störend», wie der Richtwert ihn bezeichnet. Er kann krank machen. Nebst dem eigentlich Offensichtlichen – erhöhter Stress, Schlafstörungen, wir kennen es – kann in fluglärmbetroffenen Gebieten auch die Häufigkeit von Depressionen und Psychosen steigen. Eine gemeinsam von den Universitäten Basel und Bern im Jahr 2010 publizierte Studie zeigt, dass tödliche Herzinfarkte rund um die Schweizer Flughäfen bis zu 48 Prozent häufiger sind als in Gegenden mit geringem Fluglärm. Lärmbelastung erhöht die Adrenalinausschüttung und beeinträchtigt die Gefässfunktionen. Eine Studie aus der Region London kam 2013 zum Schluss, dass Personen, die regelmässig starkem Fluglärm ausgesetzt sind, ein grösseres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Herzkrankheiten und einen Schlaganfall haben.

Nicht zuletzt schlägt der Fluglärm der Familien- und Bildungspolitik der Gemeinden ein Schnippchen: Zahlreiche Studien der World Health Organisation (WHO) haben gezeigt, dass sowohl chronischer als auch akuter Lärm die kognitiven Lern- und Erinnerungsfähigkeiten von Kindern beeinträchtigen kann.

Natürlich wäre es falsch, einer Akteurin allein die Verantwortung für diese Entwicklung zuzuschreiben. Die Flughafenbetreiberin muss dem wachsenden Flugverkehr nachkommen. Die Wohnungsbaupolitik, die Eigentümerinnen und Liegenschaftsverwalter müssen der Nachfrage nach zentralem Wohnen gerecht werden. Zuziehende Menschen müssen zentral wohnen können, um ihren Arbeitsweg zu verkürzen (und beschweren sich dann doch über den Lärm, obwohl sie ja «die freie Wahl» hatten). Alles ein Muss – im Namen des Wachstums.

Es wäre auch falsch, die Region Unterland als generell gesundheitsgefährdend zu bezeichnen. Schliesslich werden mit Schallschutzfenstern, dichten Gebäudeschalungen und aktiven Lüftungen konkrete Massnahmen ergriffen, um Einwohnerinnen und Einwohner vor dem Lärmstress zu schützen.

Dennoch bleiben Zweifel, ob der Bund mit der Lockerung der Lärmschutzverordnung die richtige Entscheidung getroffen hat. Und ob die Gemeinden politisch klug handeln, wenn sie unmittelbar im Lärmgebiet Wohnungen bauen lassen – vor allem, wenn die Flugbewegungen wie prognostiziert in den nächsten Jahren weiter zunehmen werden.