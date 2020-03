Neue Garderoben für die Eissportler und Kritik für den Stadtrat

In der Sache zeigte sich der Bülacher Gemeinderat am Montagabend so einig wie selten. Er genehmigte zwei Kreditanträge des Stadtrats ohne Gegenstimme. Einzelne Ratsmitglieder sparten dennoch nicht mit Kritik am Stadtrat. So sprach Fredy Schmid (FDP) im Namen der Fachkommission Bildung und Soziales von einem «Desaster», das der Stadtrat beim ersten Anlauf zur Sanierung der Heizanlage Lindenhof angerichtet habe. Nachdem 2016 vom Parlament bereits einmal ein Kreditantrag genehmigt worden war, habe es sich gezeigt, dass ein inkompetenter Ingenieur mit der Planung betraut worden sei: «Der Stadtrat musste zurück auf Feld 1.»

Pellet- ersetzen Ölheizung

Gemeinsam mit der RPK stellte die Fachkommission den Antrag, die im neuen Kredit vorgesehenen Reserven von 75000 Franken auf 25000 Franken zu senken. Der vom Rat auf 730000 Franken gekürzte Kredit fand die Zustimmung aller Fraktionen und wurde einstimmig gutgeheissen, sodass die Ölheizung im Schulhaus Lindenhof aus dem Jahr 1995 durch eine Pelletheizung ersetzt wird. Dadurch wird der CO2-Ausstoss um 116 Tonnen pro Jahr gesenkt.

Ja zu Trainingsgarderoben

Gute Nachrichten gab es für die Eissportler im Sportzentrum Hirslen. Sie erhalten zwei provisorische Stahlcontainer mit insgesamt vier Trainingsgarderoben, vier Toilettenräumen und zwei Duschräumen. Diese sollen zwischen Ausseneisfeld und Dreifachturnhalle errichtet werden. Der Kredit dafür beläuft sich auf 625000 Franken. Wie Samuel Lienhart (SP) im Namen der Fachkommission Bevölkerung und Sicherheit ausführte, bestehe bei den Garderoben grosser Handlungsbedarf: «Es gibt heute vier Spielergarderoben, das sind zu wenige, und diese sind zu klein.» Die 1.Mannschaft des EHC Bülach hat vor über zwei Jahrzehnten in Eigenregie ihre dauerhaft belegte Garderobe unterhalb der Stehplatztribüne eingebaut. «Die heutige Situation erschwert das Training für den Nachwuchs», so Lienhart.

Er betonte, dass es sich bei den Modulbauten um eine Überbrückungslösung bis zu einer endgültigen Ausbauvariante handelt. Man habe auch eine Miete von Containern geprüft. Diese würde für fünf Jahre mit 640000 Franken zu Buche schlagen: «Aber ich glaube nicht wirklich, dass die Container nur fünf Jahredort stehen.» Auch die Rechnungsprüfungskommission sprach sich für die Annahme des Kredits aus. Der Rat genehmigte diesen einstimmig, doch musste der Stadtrat auch bei diesem Thema erst noch Kritik einstecken.

Während Andres Bührer (BSB) im Zusammenhang mit der Sportanlagenplanung von einem «regelrechten Trauerspiel» sprach, hätten die Grünen bei den Containern umweltfreundliches Holz dem Stahl vorgezogen: «Der Stadtrat soll zukünftig nicht nur die monetäre, sondern auch die ökologische Bilanz in Betracht ziehen», forderte Damaris Hohler.

Wenig Lob an die Adresse des Stadtrats gab es im Zusammenhang mit dessen Antworten auf zwei Vorstösse. Luis Calvo (Grüne) bemängelte jene zur Interpellation der RPK zum Thema Homeoffice im neuen Stadthaus (der ZU berichtete). Man habe trotz der Frage nach dem «Wie viel Homeoffice» keine konkreten Zahlen erhalten. Noch deutlicher wurde Nadja Naegeli (SP) bezüglich ihrer Interpellation «Massnahmen zum Klimaschutz» (der ZU berichtete): «Ich habe noch selten ein Dokument gesehen, in dem auf so vielen Seiten so wenig Handfestes gesagt wird.» Der Stadtrat verstecke sich wiederholt hinter Konzepten und Richtlinien, ohne Massnahmen zu präsentieren.

Versäumnisse beim Parkplatzfonds

Eine Rüge setzte es auch seitens der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ab. Sie legte ihren Bericht zum Parkplatzfonds vor, in dem momentan rund 1,3 Millionen Franken liegen. «Dieses Geld hat der Stadtrat eingezogen, ohne Ersatzparkplätze zu realisieren oder das Geld in den öffentlichen Verkehr zu investieren», bemängelte GPK-Sprecher Cornel Broder (SVP). Einzig die sieben Parkplätze an der Hintergasse seien daraus realisiert worden. Davon seien derzeit drei privat vermietet, was nicht gesetzeskonform sei. Die GPK forderte den Stadtrat unter anderem auf, konkrete Massnahmen aufzuzeigen, wie das eingezogene Geld verwendet werden kann, und diese in den kommenden fünf Jahren zu realisieren.