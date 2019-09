Neue Gestaltungsideen für das Mineralquellenareal

Auf dem Areal der ehemaligen Mineralquelle in Eglisau soll ein neues Quartier entstehen. Am Samstagnachmittag konnten das Gelände besichtigt werden. Rund 70 Besucher folgten der Einladung. Die zentrale Frage dabei war: Was genau ist geplant?

Denn wo heute Industrieanlagen und Tennisplatz liegen, soll während den nächsten zehn Jahren ein gemischt genutztes Quartier realisiert werden. Zu einer Hälfte wird dies aus Gewerbe bestehen, zur anderen aus Miet- und Eigentumswohnungen. Der Abriss des Hochregallagers auf dem Areal der ehemaligen Mineralquelle soll Platz für 220 Wohnungen, einen Gemeindesaal und einen Kindergarten mit Hort schaffen. Vorgesehen ist ein fussgängerfreundliches Areal mit grosszügigen Grünflächen und einem öffentlichen Aufenthaltsplatz. Auf der Wunschliste der Bauherrschaft steht sogar die Reaktivierung der Mineralquelle für eine allgemein zugängliche Nutzung.

Bau in vier Etappen

Einige Industriegebäude sollen erhalten bleiben und gegebenenfalls angepasst und erweitert werden. So ist Raum für ein Quartierladen, ein Café oder Kleingewerbe gegeben. Um ein moderates Wachstum zu garantieren, ist die Durchführung des Projektes in vier Etappen geplant. Die erste Bauphase widmet sich dem Gelände mit dem Tennisplatz an der Rheinsfelderstrasse für die Entstehung neuer Wohnungen, von denen 30 alters- und behindertengerecht sind.

Um die Rheinsfelderstrasse zu entlasten, wird der Bau-Verkehr für die drei späteren Bauetappen über die Industriestrasse verlaufen. Weiter wird von der Bauherrschaft und dem Planungsteam auf dem Areal Tempo 30 angestrebt, damit sich der Schleichverkehr in Grenzen hält. Durch Einbahnstrassen werden Lastwagen für das Gewerbe Zugang zum Areal haben.

Projektleiter Sandro De Jacob (links) erklärte den Besuchern, was auf dem Areal der ehemaligen Mineralquelle (rechts) geplant ist. (Foto: Anne Kleiner)

Ein weiterer Diskussionspunkt während der Führung betraf die Lärmemissionen: Eine Lärmschutzwand auf Seite der Bahnlinie werde nicht gebaut. Diese sei nicht nötig, da die Schlafzimmer in Richtung Strasse geplant sind.

Viele Besucher

Durchgeführt wurde die Besichtigung vom externen Projektberater Sandro De Jacob. Architekt Oliver Schwarz und Investor Robert Hofer waren ebenfalls vor Ort und gaben Auskunft über das Projekt. Die Besucher sehen Vor- und Nachteile im Vorhaben der Verantwortlichen. Ernst Schmid aus Eglisau findet: «Eine Neugestaltung tut dem Areal gut, denn sein jetziger Zustand ist unbefriedigend.» Die Eglisauerinnen Susanne Hutter und Christiane Landolt sehen die vielen Grünflächen und den Gewerbebereich als positiven Punkt. Jedoch sollte ihrer Meinung nach bedacht werden, dass durch die Umsetzung dieses Projektes, Eglisau schubartig grösser wird. Helene Hangartner aus Eglisau legt hingegen dar: «Das Projekt ist eine Chance mit unsicherem Ausgang. Eine Chance insofern, dass es eine Gesamtüberbauung mit Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die man sonst nicht hat. Ein unsicherer Ausgang aufgrund dessen, dass der Verkehr zunehmen kann.»

Über die Annahme des Gestaltungsplans wird Ende Oktober in der Gemeindeversammlung abgestimmt. Zuvor gibt es eine öffentliche Diskussionsveranstaltung in der Mehrzweckhalle Steinboden.