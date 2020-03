Neue Pächter der Hochwacht bereiten Eröffnung des Bergrestaurants vor

In einem Monat werden Irene Bolliger und Urs Fankhauser in die Wirtewohnung auf der Lägern einziehen. Zeit, um die phänomenale Aussicht zu geniessen wird ihnen kaum bleiben. Denn auf die neuen Bewohner hoch über dem Wehntal und Furttal wartetet eine Menge Arbeit: alle Küchenutensilien, Esswaren und Getränke müssen über eine Waldstrasse auf 850 Meter über Meer gelangen. Dann gilt es die Küche einzurichten, Menüs vorzukochen, Kühlraum und Weinkeller zu füllen. Es braucht unzählige Handgriffe, bis am 8. Mai die ersten Gäste auf der Hochwacht essen können.

Das Paar aus dem Kanton Aargau hat sich viel vorgenommen: sämtliche Speisen selber herstellen, wenn möglich sogar eigenes Brot backen. Mit jedem Gast ein paar Worte wechseln, eine familiäre Atmosphäre schaffen. Wenn sie von ihren Plänen erzählen, geraten die künftigen Chefs leicht ins Schwärmen.

Regionale, frische Küche

Den Tagesablauf als Wirte haben Bolliger und Fankhauser schon unzählige Male besprochen: Von der Türöffung um 9 Uhr morgens über den Frühstückstisch, die Menüs, Kuchen und Wähen bis zum Beriebsschluss um 20 Uhr. Allzu streng wollen sie aber nicht sein: «Wenn jemand kurz vor Schluss noch einen Znacht möchte, schicken wir ihn sicher nicht weg», sagt Bolliger.

Denn Bolliger will mit guter Küche punkten: «Die Speisekarte soll klein aber fein sein.» Als Bauerntochter sei sie mit Selbstgemachtem und Gemüse aus dem Garten aufgewachsen, das wolle sie auf der Hochwacht weiterführen. «Wir werden saisongerecht mit lokalen Produkten kochen und das Fleisch direkt ab Hof beziehen.» Bis jetzt seien Fondue, Älplermagronen, Hackbraten mit Kartoffelstock und Zvieri-Plättli gesetzt, ebenso Kuchen und Wähen. Auch Saisonales wie Wild und Metzgete will sie den Gästen bieten. «Unser Ziel ist, eine eigene Hochwachtwurst herzustellen», fügt Bolliger mit leuchtenden Augen an.

Auch bei den Getränken setzen die beiden auf hiesige. Sie wollen Bier aus der Region ausschenken, Vivicola statt Pepsi oder Cocacola. Ebenso sind auf der Weinkarte ausschliesslich Schweizer Weine vorgesehen.

Auf Ansturm vorbereitet

Gemütlich wird der Betrieb in der heimeligen Wirtsstube für die Pächter aber nur bei schlechtem Wetter sein. An sonnigen Wochenenden kommen die Massen. Dazu führen sie das elektronische Bestellen per Tablet ein, wie in den Skigebieten üblich. Das wird Fankhausers Aufgabe sein: «Ich werde die Gäste begrüssen und die Bestellungen im Tablet eingeben. Dann ist die Küche sofort informiert.» Das Servicepersonal holt die Teller und bringt sie den Gästen. «So können wir im Service auch mit Aushilfen arbeiten», erklärt Fankhauser.

Gerade an schönen Wochenenden seien sie auf einen Pool an Aushilfen angewiesen, die auf Abruf einspringen können. «Studenten, Hausfrauen, Schülerinnen, die an den Wochenenden etwas verdienen möchten, können sich gerne bei uns melden.»

Mit Herzblut und Erfahrung

Wie haben Irene Bolliger und Urs Fankhauser zur Hochwacht gefunden? «Seit einem Jahr spielen wir mit dem Gedanken, uns selbständig zu machen», sagt Bolliger. Dass für die Hochwacht noch kein neuer Pächter gefunden war, erfuhr das Paar, als es vergangenen Herbst bei einer Biketour vor geschlossenen Türen auf der Lägern stand. «Wir kennen das Restaurant seit unserer Jugend. Es vereint alles, was wir mögen: wandern, biken, einkehren und gut essen», sagt Fankhauser.

Vergangenen Oktober schickten sie die Bewerbung ab. Im Januar kam die Zusage. Das Paar kündigte ihre Jobs und begann sich auf das Leben als Wirte und Bewohner des Bergrestaurants vorzubereiten. Bolliger bringt Erfahrung als Köchin, Chef de Service und Betriebsleiterin eines Restaurants mit, Fankhauser aus dem Personalwesen.

Aufgrund des Coronavirus sind bis Ende April nur 50 Personen in einem Restaurant erlaubt. Sie werden die Entwicklung verfolgen, sagt Bolliger. Vorerst halten sie am 8. Mail als Eröffnungsdatum fest.