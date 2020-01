Neue Regeln fürs Parkieren

Gratis parkieren auf öffentlichem Grund ist in Bassersdorf zwar grundsätzlich noch immer möglich, aber nicht mehr im Zentrum. Auf dieses Jahr hin hat der Gemeinderat einige Änderungen – und damit auch Einschränkungen – umgesetzt. Dies nachdem im Juni des letzten Jahres die Gemeindeversammlung einer neuen Parkverordnung zugestimmt hatte.

So sind nun alle Parkfelder im Dorfzentrum um die Gemeindeverwaltung herum (Karl-Hügin-Platz) als kostenpflichtig gekennzeichnet (bisher gratis). Dort steht nun eine Parkuhr, die entweder ganz klassisch mit Münzen, aber auch online per Smartphone-App, gefüttert werden kann. Als Anbieter wurde die Firma Parkingpay auserkoren, die schon vielen umliegenden Gemeinden als Parkplatzbezahlsystem dient.

Via Website oder App von Parkingpay können nicht nur Parkgebühren für ein einmaliges Parkieren beglichen werden, sondern auch gleich Dauerparkkarten bestellt werden.

Zwei Zonen im Zentrum

Generell muss beachtet werden in welcher Zone man das Fahrzeug abstellt. Denn Bassersdorf ist neuerdings in verschiedene Zonen aufgeteilt. In der Dorfmitte gibt es zwei Zonen (weiss markierte Felder), die in der Regel kostenpflichtig sind (Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr). Die eine befindet sich beim alten Dorfschulhaus direkt am Kreisel (Zone 1). Dort gilt eine maximale Parkzeit von 72 Stunden.

Der Parkplatz direkt hinter dem alten Schulhaus beim Bassersdorfer Kreisel gehört zur Zone 1, wo maximal 72 Stunden parkiert werden darf.

Die andere Zone im Zentrum umfasst den Karl-Hügin-Platz sowie den Postplatz (beide Zone 2). Auf dem Postplatz kann maximal 15 Minuten, bei der Gemeindeverwaltung am Karl-Hügin-Platz längstens 120 Minuten parkiert werden. Zudem besteht am Dorfrand eine dritte Zone, welche als «Peripherie»-Zone benennt wird.

Hier auf dem Platz zwischen den Häusern der Gemeindeverwaltung steht eine Parkuhr, die zum Jahresbeginn allerdings noch nicht in Betrieb ist.

Monatskarten ab 30 Franken

Tagsüber generell kostenlos parkieren ist fortan noch in den blau markierten Zonen (maximal 1 Stunde) und ausserdem auf einigen weissen Parkplätzen am Dorfrand möglich. Diese wenigen Gratisparkfelder befinden sich im Gewerbegebiet ennet dem Bahnhof an der Hard- sowie der Pöschenstrasse. Dort in der «Peripherie»-Zone gilt eine maximale Parkzeit von vier Stunden, zudem gibt es auch Parkfelder speziell für Lastwagen.

Ennet dem Bahnhof gibt es in der neuen Zone «Peripherie» nebst Autoabstellflächen auch spezielle Parkfelder für Lastwagen, Wohnmobile und Anhänger.

Wer ein Fahrzeug etwas länger abstellen will, kann Tagesparkkarten, Monats- oder Jahreskarten beantragen. Dies ist am Schalter im Gemeindehaus möglich oder via Internet über Parkingpay. Es muss jedoch beachtet werden, dass je nach Zone unterschiedliche Nutzergruppen und Fahrzeugarten berechtigt sind.

Für die Zentrumszone 2 mit dem Karl-Hügin- sowie dem Postplatz gibt es keine Dauerparkkarten. Monatskarten (blaue Zone) sind ab 30 Franken, Jahreskarten ab 300 Franken erhältlich. Der Gemeinderat wird das Reglement künftig alle sechs Jahre überprüfen und kann dann jeweils auch Anpassungen oder Änderungen verfügen.