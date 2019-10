Neue Wohnungen machen Schulhausausbau notwendig

In Lufingen entstehen zurzeit auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei rund 200 neue Wohneinheiten. Das wird sich auch auf die Schülerzahl der Gemeinde auswirken.«Wir haben eine Analyse machen lassen und die hat gezeigt, dass wir mit einem grossen Zuwachs an Schülern und Kindergärtlern rechnen müssen», sagt Roger Wächter, Präsident der Lufinger Primarschulpflege. Konkret geht die Gemeinde von zwei bis drei zusätzlichen Kindergarten- und vier bis fünf zusätzlichen Primarschulklassen aus.

Halbe Million beantragt

Das Schulanlage Gsteig bietet aktuell zu wenig Platz, um all die neuen Schüler aufnehmen zu können. An der bevorstehenden Gemeindeversammlung vom 29. November beantragt die Primarschule deshalb einen Projektierungskredit von 550000 Franken. Mit dem Geld soll danach durch einen externen Partner abgeklärt werden, wie der zusätzliche Raumbedarf der Schule gedeckt werden kann.

«Was und wie genau gebaut wird, ist zurzeit noch völlig offen.»Roger Wächter

Benötigt werden laut der Schulpflege vier neue Klassenzimmer mit Nebenräumen und eine zusätzliche Turnhalle. «Was und wie genau gebaut wird, ist zurzeit noch völlig offen», sagt Wächter. Von Container bis hin zu einem Neubau sei alles denkbar. Die Schulpflege habe zwar bereits eine Vorstellung, wie der Raumbedarf am besten gedeckt werden könnte, zuerst wolle man aber den Austausch mit der Bevölkerung suchen. Zumindest das Kostendach steht bereits fest. So sollen maximal zehn Millionen Franken ausgegeben werden.

Gemeinderat ist dafür

Der Gemeinderat hat in seinem Verhandlungsbericht bereits verlauten lassen, dass er sich für den Planungskredit ausspricht. So stosse die Turnhalle bereits heute an ihre Kapazitätsgrenze und es sei von einem starken Wachstum bei den Schülerzahlen auszugehen. Der Finanzierungsbedarf sei zwar hoch, aber verkraftbar. Die Finanzierung sei durch die Aufnahme eines langfristigen Darlehens möglich.

Neben dem Raumbedarf steigt mit den Schülerzahlen auch die Anzahl benötigter Lehrpersonen. So braucht es mehrere neue Klassenlehrpersonen, Kindergärtnerinner und Kindergärtner und eventuell zusätzliche Sonderlehrpersonen.

Die Überbauung Ziegelei Lufingen wird momentan von der Baugenossenschaft Zentralstrasse realisiert. Im August konnte bereits die Aufrichte gefeiert werden. Der Bezug der ersten Wohnungen ist per April 2020 vorgesehen. Die letzten Einheiten stehen ab April 2023 bereit.