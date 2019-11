Neuer Anlauf für Parkhaus am alten Standort

Seit dem Felssturz vom Mai auf dem Parkplatz Schneggi in Regensberg treibt die Gemeinde die Idee eines Parkhauses an dieser Stelle voran. Wie der Gemeinderat nun mitteilt, liegt der kantonale Vorentscheid vor, wonach ein Parkhaus an dieser Lage zum Schutz des Städtchens den ordentlichen Waldabstand unterschreiten darf. Somit konnten die weiteren Schritte vorangetrieben werden.

Nebst einer Lösung für das Parkplatzproblem müssten auch weiteren Anforderungen Rechnung getragen werden wie dem Ortsbild- und Landschaftsschutz. Um diese komplexe Aufgabe bewältigen zu können, wurde sowohl eine Begleitgruppe aus Anwohnern, Gewerbetreibenden, Kirche, Schule und Stiftung eingesetzt. Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gemeinderat das lokale Architekturbüro L3P beauftragt, das Bauprojektes «Parkhaus Schneggi» zu erarbeiten und umzusetzen.

Letzes Wort fällt an der Urne

Das Architekturbüro hat sich Ende Oktober mit der Begleitgruppe getroffen und die Wünsche und Hinweise aufgenommen. In Rücksprache mit den Geologen von Geotest werde nun ein neues Bauprojekt innerhalb der bereits im baurechtlichen Vorentscheid definierten Möglichkeiten und den in der Begleitgruppe erarbeiteten Bedürfnissen ausarbeiten. Das neue Bauprojekt wird den Regensbergerinnen und Regensberger im Verlauf des ersten Halbjahres 2020 im Detail vorgestellt. Danach wird das Projekt in einer Urnenabstimmung der Bevölkerung zur Annahme empfohlen. Über den konkreten Zeitplan will der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Mit dem Parkhaus können gemäss Mitteilung die aktuellen Probleme wie Parkplatzmangel und Hangsicherung gelöst werden. Weiter stehe für den Gemeinderat fest, dass das Parkhaus nur erstellt wird, wenn dadurch keine Steuergelder benötigt werden, beziehungsweise wertvolle Einnahmen für die Gemeinde erwirtschaftet werden können. Zudem müssten mit dem Neubau der hindernisfreie Zugang mit dem Rollstuhl zum Schulhaus, eine nachhaltige Bewirtschaftung sowie eine ökologische Aufwertung sichergestellt werden.

(red)