Neuer Aussichtsturm steht – aber vorerst nur im Budget

Die Idee im «Central Park» des Glattals einen Aussichtsturm zu errichten wird immer konkreter. «Wir werden uns Anfang Januar treffen und die weitere Planung in Angriff nehmen», sagt Christian Pfaller, Präsident des Forstreviers Hardwald und Umgebung. Damit ist auch klar, dass der Turmbau im Hardwald zwischen Bassersdorf, Opfikon, Dietlikon, Kloten und Wallisellen sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden.

In den letzten Wochen haben alle Anrainergemeinen des 450 Hektaren grossen Waldes mitten im Glattal ein Bekenntnis zum Turmprojekt ausgesprochen. In den meisten Gemeinden ist das stillschweigend geschehen, indem die Gemeindeversammlung oder das Stadtparlament das Haushaltsbudget fürs kommende Jahr bewilligt hat. Denn überall, ausser in Kloten, hatten die zuständigen Behörden entsprechende Beiträge bereits in die Bücher aufgenommen.

Kritik aus Bassersdorf

Nur an der Bassersdorfer Gemeindeversammlung gabs einige kritische Voten zum speziellen Bauvorhaben der Forstleute. Man sei finanziell schlecht gestellt, während ringsum reiche Gemeinden an den Hardwald grenzen würden. Diese sollen doch so einen Aussichtsturm allein berappen, wenn dieser Luxus dort gewünscht werde, tönte es zuweilen ziemlich angriffig. Bassersdorf könne sich sowas eigentlich nicht leisten, angesichts der drückenden Schuldenlast von 60 Millionen Franken, argumentierte die Präsidentin des Frauenvereins. Sie stellte gar den Antrag die vom Gemeinderat im Budget reservierten ZKB-Jubiläumsgelder für den Turm wieder zu streichen.

Forstrevierpräsident Pfaller, der in Bassersdorf für die SVP im Gemeinderat sitzt sagt: «Ich bin froh, dass die Stimmbürger dem Streichungsantrag nicht zugestimmt haben.» Er hatte sich an der Versammlung vor einer Woche erfolgreich für die Idee eingesetzt und nannte den Aussichtsturm ein «Herzensprojekt». Somit verbleiben die 187000 Franken Kostenanteil von Bassersdorf im Budget 2020. Insgesamt soll der komplett in Holz gehaltene Turm rund 1,2 Millionen Franken kosten. Der Kostenteiler sieht vor, dass alle fünf Hardwaldgemeinden sich anhand ihrer Bevölkerungsstärke am Turm beteiligen. Den grössten Teil übernimmt dabei Opfikon mit rund 320000 Franken.

Letzte Hürde bald beseitigt

Vier der fünf Gemeinden haben nun ihre Kosten für den Turm bereits ins Budget gestellt und diese sind genehmigt, was so viel bedeutet, als dass der Turm grundsätzlich legitimiert ist. Noch nichts budgetiert hat lediglich Kloten, weil die Stadt als einzige Anrainergemeinden nicht Mitglied im gemeinsam geführten Forstrevier Hardwald und Umgebung ist. Allerdings hat der Stadtrat von Kloten grünes Licht gegeben und zugesagt, dass man sich am Turmbau beteiligten werde. Den erforderlichen Beitrag kann der Stadtrat nämlich auch in eigener Kompetenz sprechen.

Einziger Knackpunkt ist somit noch die Höhenbeschränkung wegen des nahen Flughafen. Doch Pfaller gibt sich zuversichtlich, dass mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) und unter Berücksichtigung des Sicherheitszonenplans eine Lösung gefunden werden kann. Aus Bern gibt es bereits Signale, wonach man in dieser Sache Toleranz walten lassen will.