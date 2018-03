Neuer Vetropack-Chef gut gestartet

Johann Reiter ist gut in Bülach angekommen. Das Einleben erleichtert haben dürfte dem Österreicher auch das gute Geschäftsergebnis des Glasverpackungsherstellers Vetropack. Dessen operative Leitung hat er mit Beginn des laufenden Jahres übernommen. Präsentieren durfte diese positiven Zahlen an der Bilanzmedienkonferenz dann aber noch einmal sein Vorgänger.

Claude R. Cornaz wirkte 18 Jahre bis Ende 2017 als CEO und steht an der Generalversammlung am 20. April als neuer Verwaltungsratspräsident zur Wahl. «Es ist ein lange geplanter Schritt», erklärt er. Ausserdem handle es sich ja nicht um einen Rückzug, sondern er schlüpfe einfach in eine neue Rolle. «Nach dieser langen Zeit tut ein solcher Wechsel dem Unternehmen und mir gut», sagt Cornaz. Er freue sich darauf, statt im oft hektischen Tagesgeschäft vermehrt strategisch tätig zu sein.

An der Generalversammlung in Bülach sollen auch die Aktionäre vom guten Geschäftsergebnis profitieren. Der Verwaltungsrat wird den Antrag stellen, eine Dividende von brutto 45 Franken pro Inhaber- und 9 Franken pro Namenaktie auszuschütten, 2017 waren es 38.50 respektive 7.70 Franken.

Rekord beim Absatz

Basis für diese Erhöhung ist ein rundum positives Geschäftsjahr 2017. Die Vetropack-Gruppe hat mit 5,07 Milliarden Stück Glasverpackungen (plus 4 Prozent) nicht nur einen neuen Absatzrekord erzielt, der Umsatz der Gruppe erhöhte sich um 5 Prozent auf 631,5 Millionen Franken und das operative Ergebnis (Ebit) stieg gar um 30 Prozent auf 64,1 Millionen Franken.

Alle Vetropack-Gesellschaften hätten zum Absatzrekord und zur Umsatzsteigerung beigetragen, betonte Claude Cornaz. Zum Unternehmen gehören Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Kroatien, der Ukraine und Italien. Auch dem Schweizer Glaswerk in St-Prex sei es gelungen, in einem wettbewerbsintensiven und schwierigen Inlandmarkt das Volumen zu halten und den Exportanteil leicht zu steigern. Als weitere Gründe für den Gewinnanstieg im Familienunternehmen nannte Cornaz die positive Marktlage , die gesteigerte Produktionskapazität und die stabilen Produktionskosten.

Euro als Gewinntreiber

Der Währungskurs, der 2014 und 2015 noch stark auf das Ergebnis gedrückt hatte, spielte dem Traditionsunternehmen 2017 in die Hände: Da die Gruppe hauptsächlich im EU-Raum tätig ist, hat der stärkere Euro den Gewinn in Franken zusätzlich nach oben getrieben.

Das dürfe für 2018 nicht im gleichen Ausmass erwartet werden, räumte CEO Johann Reiter bei seinem Ausblick ein. Der Konzerngewinn dürfte deshalb unter jenem von 2017 zu liegen kommen. Dennoch rechne man mit einer vollen Auslastung aller Kapazitäten und einer leichten Steigerung der Erlöse: «Wir gehen heute davon aus, dass sich die für die Verpackungsindustrie positiven Marktbedingungen auch im laufenden Jahr fortsetzen.»

Zwei Glaswannen, eine in Österreich und eine in der Slowakei, müssen 2018 repariert werden. Pro Anlage dürfte das mit rund 40 bis 45 Millionen Franken zu Buche schlagen. Ausserdem wird im slowakischen Werk eine weitere Glasblasmaschine installiert. «2018 wird in Bezug auf Investitionen ein intensives Jahr», fasst Reiter zusammen.

Doch das Unternehmen will nicht nur in die bestehende Infrastruktur investieren. Seit längerem tüftelt Vetropack auch an einem so genannten «VIP Glas». VIP steht für «Vetropack Improved Performance» Glas. Dieses neue, gehärtete Behälterglas soll vor allem bei Mehrwegflaschen Vorteile bringen. «Doch bis zur Markteinführung braucht es noch umfangreiche Tests und Untersuchungen», räumt Cornaz ein. Neue Standorte sind für Cornaz ebenfalls ein Thema. «Wir halten die Augen immer offen und konzentrieren uns dabei auf Europa.» Momentan sei aber noch nichts spruchreif.

Evolutionär statt revolutionär

Reiter betont, dass er das Unternehmen evolutionär in die Zukunft führen möchte. «Vetropack ist sehr solide aufgestellt, da braucht es keine Revolutionen». Vielmehr gelte es die Stärken der Standorte zu vereinen, damit alle gemeinsam profitieren können. Als Beispiel nennt er die Schulung und Ausbildung der insgesamt 3257 Mitarbeitenden (3243 im 2016).

Im September 2017 hat das Gruppentrainingscenter im österreichischen Pöchlarn den Betrieb aufgenommen: «Dorthin kommen die Mitarbeitender aller Standorte zur Schulung, aber auch zum Austausch.»

Anfang als Fortsetzung

Reiter selbst ist gemeinsam mit seiner Frau auf Anfang Jahr von Österreich nach Bülach gezogen. «Die Umgebung war uns schon zuvor nicht unbekannt, und nun fühlen wir uns hier sehr wohl», sagt der 57-Jährige. Reiter leitete seit 2010 den Geschäftsbereich Schweiz/Österreich der Vetropack Gruppe.

Hat mit dem Wechsel in der operativen Leitung auch ein neuer, österreichischer Führungsstil Einzug gehalten? «Nein, überhaupt nicht», findet Cornaz. Zum einen seien die Führungsstile beider Länder wohl sehr ähnlich. «Ausserdem haben wir bereits zuvor einen sehr intensiven Austausch gepflegt.» Das gemeinsame Ziel sei und bleibe es, die Ertragskraft zu bewahren und auszubauen: «Das kommt nicht von alleine. Die Kunden und Märkte verändern sich permanent. Dafür müssen wir ständig dran bleiben.». (Zürcher Unterländer)