Neuer alter Treffpunkt statt Renditeopfer

Auf dem Hegnerhof kommen seit jeher verschiedenste Tätigkeiten, Menschen und damit auch viele Geschichten zusammen. Heute mehr denn je. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn auf dem Flecken Erde mitten in Kloten hätte auch eine neue gesichtslose Wohnsiedlung entstehen können, von denen es schon viele gibt in der Umgebung. Doch stattdessen trotzt an der Dorfstrasse 63 der hübsch aufgefrischte Hof den Immobilienspekulanten und ist kein Renditeopfer geworden.

Zu verdanken ist das in erster Linie den Nachfahren Hans Hegners, einem ehemaligen Klotener Stadtrat. Dessen Tochter, Elisabeth Gaus, und ihre Familie haben dafür gesorgt, dass der rund 350-jährige Hof nicht verschwindet, sondern neues Leben einkehrt im historischen Gebälk zwischen Hauptstrasse und Ostanflug.

Landwirtschaft nicht mehr möglich

«Der Hof ist zum Brauchen da. Er soll Arbeits- und Lebensraum sein», hatte David Gaus, einer von vier Söhnen der Erbin schon vor zehn Jahren gegenüber dem «Zürcher Unterländer» gesagt, als das neue Konzept für den Hegnerhof entwickelt wurde. David Gaus ist bis heute auch Präsident des 2009 eigens zu diesem Zweck gegründeten Fördervereins (www.hegnerhof.ch).

An Landwirtschaft war an diesem Ort nämlich schon lange nicht mehr zu denken. Grossvater Hans Hegner, der zwischen 1970 und 1990 aktiv in der Klotener Politik mitwirkte und lange Jahre als BGB- und später SVP-Stadtrat amtete, war noch als Landwirt auf diesem Hof tätig gewesen. Er ist im Frühling des vergangenen Jahres im Alter von 94 Jahren gestorben. Er hat den neuen Weg stets unterstützt, den die mittlerweile pensionierte Tochter – sie war Hochschuldozentin im gestalterischen Bereich – und seine Enkel eingeschlagen haben.

«Alles ist schief», hatte einer von ihnen, Architekt Raffael Gaus, während dem Umbau und der Sanierung des Hofes festgestellt. Das war 2011 als die Idee dort einen Treffpunkt für Nachbarn, aber auch für Kunst und Kultur aus allen Himmelsrichtungen zu machen, bereits Fahrt aufgenommen hatte. Und bis heute gibt es im Programm des Hegnerhofs vieles, das etwas schräg ist, sich also nicht nach dem Mainstream richtet. Schliesslich soll es ein Ort der Offenheit sein, wo neue, andere Ideen und Visionen entstehen können, wo gearbeitet, aber auch Feste gefeiert werden und auch mal andere Anlässe stattfinden können. Nun zeigt sich: Das Konzept geht auf.

Sogar SRF berichtete

In welcher Vielfalt der neue Hof in den letzten zehn Jahren von sich reden machte, zeigt ein Blick in die Schweizer Mediendatenbank (SMD). Dort erscheinen zum Stichwort Hegnerhof gleich 49 Treffer. Die Titel der Artikel geben einen Eindruck, was hier zuletzt los war. «Die Friedenstaube von Kloten» stand über einem Artikel über ein Pflanzprojekt mit Nachbarn und Migranten auf dem Feld nebenan, wo der Weizen in Form einer Taube angesät wurde.

Das Projekt war so erfolgreich, dass sogar das Schweizer Fernsehen (SRF) über interkulturelles Gärtnern in Kloten berichtet hat. «Den Staub zum Klingen bringen» war die Überschrift zu einem Artikel über einem Workshop unter dem Motto «Putzen als Raumklang». Und «Flicken statt wegwerfen» betitelte eine Geschichte zum sogenannten Repair-Café auf dem Hegnerhof, wo die Leute an gewissen Tagen allerlei kaputte Gegenstände vorbeibringen können, um sie vor Ort reparieren zu lassen.

Letztes Jahr erhielt Elisabeth Gaus den Kulturpreis der Stadt Kloten für ihr Engagement. Ihr Vater Hans war stolz, er hatte die Ehrung seiner Tochter kurz vor seinem Tod gerade noch mitbekommen. Nun liegt es an den Nachfahren und Freunden des Fördervereins den Hegnerhof noch viele Dekaden mit Leben und immer neuen Ideen zu füllen. Am Samstag findet zum 10-jährigen Bestehen des Vereins das Klotener Begegnungsfest auf dem Hof statt. (Zürcher Unterländer)