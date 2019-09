Neun Tage lang reihen sich in Wallisellen Konzerte aneinander

Gleich mit einem neuen Highlight beginnen die Musikfesttage in Wallisellen. Der Stummfilm «The Mysterious Lady Greta Garbo», begleitet von einem Live-Orchester, wird die Besucher an der Eröffnungsgala vom 25. Oktober in die Anfänge der Filmunterhaltung zurückversetzen.

Bereits zum 15. Mal hat der Verein Musikfesttage Wallisellen ein breites Programm aufgestellt, bei dem auch bekannte Künstler vorkommen. «Dieses wird jedes Jahr so gestaltet, dass es für alle Bevölkerungsschichten etwas dabei hat», sagt Roland Raphael, Intendant der Musikfesttage. Als er vor Jahren sah, dass sich Wallisellen entwickelt und grösser wird, wollte er, dass die Kultur beim Wachstum mit einbezogen wird. Deshalb hat er vor 15 Jahren die Musikfesttage gegründet. «Die Kultur hat einen wichtigen Stellenwert», sagt Raphael. « Egal, welche politische Meinung man vertritt, die Kultur verbindet die Menschen.»

Truppe aus verschiedenen Erdteilen

Mit Italo Pop über Chorgesang bis hin zu einem Tango wird den Gästen im Saal zum Doktorhaus einiges geboten. Am Samstag 26. Oktober, interpretieren die 20 Stimmen des Zurich Gospel Chors gemeinsam Songs, quer durch die Geschichte von Soul, Pop und Gospel. An den darauffolgenden Tagen werden Jungtalente des Konservatoriums Zürich aber auch bekannte Künstler aus der Schweizer Musik- und Comedyszene, wie Peter Reber oder Sina auftreten.

Ebenfalls nach Wallisellen kommt die internationale Band «World Percussion Ensemble». Die zusammengewürfelte Truppe aus verschiedenen Erdteilen, wird mit afrikanischer Trommelsprache, lateinamerikanischen Rhythmen und asiatischer Taiko-Kunst den Besuchern eine abwechslungsreiche Performance bieten.

Vor und nach den Konzerten können die Gäste im Restaurant zum Doktorhaus einen Apéro nehmen. Ein, für den Anlass zusammengestelltes Festtagsmenü, bei dem eine vorgängige Reservation nötig ist, wird ebenfalls angeboten.

