Nicht Nein sagen zu Gott

«Grosses Familienfest mit Ge­schen­ken», «Gottes Segen auf den Lebensweg mitbekommen», «Götti oder Gotte werden können» – was bedeutet die Konfirmation eigentlich? Nadja Troi-Boeck ordnet auf ihrem Schreibtisch die bunten Zettel, auf welchen sie diese und andere mög­liche Ant­worten notiert hat. Die reformierte Pfarrerin von Regensdorf lässt die angehenden Konfirmanden jeweils die Sätze auswählen, die für sie die Bedeutung am besten zusammenfassen.

«Und ich bin selber jedes Mal gespannt, wer welche auswählen wird», sagt sie.In Regensdorf findet der Konfirmationsgottesdienst am 3. Juni statt, zum Thema Veränderung. 16 Konfirmanden werden die Feier mitgestalten; 11 junge Damen und 5 junge Herren. Das seien etwas weniger als üblich, schon 2019 sollen es aber wieder 20 sein, und für 2022 geht man bei der Gemeinde von 30 Kon­firmanden aus – unabhängig von der Fusion zur grossen Kirch­gemeinde Furttal.

60 bis 90 Prozent konfirmiert

Wenngleich die Mitgliederzahlen der Reformierten Landeskirche seit Jahren rückläufig sind (siehe unten), so belegt die Statistik auch, dass der Rückgang bei den Konfirmationen am geringsten ist – im Vergleich etwa zum Sakra­ment der Taufe, zur kirch­lichen Heirat oder zur Bestattung. Gemäss einer Erhebung des Zürcher Theologieprofessors Thomas Schlag liessen sich in den Städten des Kantons immerhin 60 Prozent der jungen Reformierten konfirmieren, in den länd­lichen Gemeinden sind es gar 90 Prozent. Jedes Jahr zählt man im Kanton rund 4000 Konfirmationen.

Warum bleibt ausgerechnet das kirchliche Ritual des jugendlichen Alters beliebt? «Gerade in Regensdorf, wo wir so stadtnah sind, ist es keine Selbstverständlichkeit», sagt Nadja Troi-Boeck. «Ich denke, in jeder Kultur ist der Übergang vom Kindes- zum Erwachsenenleben enorm wichtig und von vielen grundlegenden Fragen begleitet. Mit 15 endet bei vielen die Schulzeit, und die Lehre fängt an; die Konfirmanden stecken also mitten in einem grossen Wechsel.»

Zur verhältnismässig hohen Konf-Quote mag derweil auch beigetragen haben, dass sich der Konfirmationsunterricht über die letzten Jahre gewandelt hat. Es kann nicht ­darum gehen, den jungen Menschen eintrichtern zu wollen, «wo Gott hockt». «Wir müssen auf einem Markt der Möglich­kei­ten bestehen», sagt Nadja Troi-Boeck, «und dazu müssen wir auch etwas zu bieten haben.» Wochenendprojekte wie «24 Stunden offline» etwa oder Konfir­mationslager zum Thema «Aufbrechen», die zusammen mit Flüchtlingen gestaltet werden. Aber auch die Möglichkeit, nach der eigenen Konfirmation etwa als Jugendleiter weiter in einer Kirchgemeinde tätig zu sein.

Im Unterricht kommt im Kanton­ Zürich seit Ende 2014 ein eigens ausgearbeitetes Lehr­mittel zum Einsatz, dessen Titel «Konf – Wir leben in Beziehungen» schon so einiges über den pädagogischen Ansatz verrät, der dahinter steht. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis bestätigt einen modernen und liberalen Ansatz. Da gibt es dann Überschriften wie «Ich bin eine Sehens­würdigkeit», «Liebe und Sexualität», «Schöpfung und Nachhaltigkeit», «Wegen Handys hungern Menschen» – oder auch «Feel Free to Say No».

Sozialisation und Diskurs

Wo auf dem gelben Zettel von Nadja Troi-Boeck entsprechend steht «Konfirmation heisst, nicht Nein-Sagen zu Gott», so ist das gleichfalls ein Indiz dafür, dass es der Pfarrerin nicht um das Vorformulieren von Antworten, sondern primär um den Diskurs geht. «An der Schwelle zum Erwach­senenleben sollen die Jugend­lichen selbstbewusst sagen können, was und woran sie glauben.» Nach ihrer Auffassung basiert die Mündigkeit im spezifisch christlichen Sinne auf dem Bewusst­sein um die Werte und Traditionen des Christentums, um die eigene Geschichte, aber auch in der Fähigkeit, den Diskurs über Kultur und über die Kulturen zu führen.

Sieht die Kirche im Zusam­men­hang mit der Konfirmation einen Bildungsauftrag? «Auf jeden Fall», sagt die Pfarrerin von Regensdorf. «Die religiöse Sozialisation ist eine der ganz grossen Aufgaben, die die Kirche hat.» Gerade heute, zumal das in immer weniger Familien überhaupt noch stattfinde. «Da heisst es dann in Sachen Religion: Das sollen die Kinder selber entscheiden.» Doch dieselben Eltern, die das forderten, würden dann selber keinen Gottesdienst besuchen und setzten sich mit Religion und Spiri­tualität wenig oder gar nicht auseinander. «Ich bekomme viele Rück­meldungen von Eltern, die sagen: Wir sind so froh, dass ihr das mit den Kindern besprecht.»

Für die Regensdorfer Pfarrerin ist klar: Damit sich junge Erwachsene für oder gegen eine Religion, eine Tradition, einen Glauben, einen Gott und nicht zuletzt eine Mitgliedschaft in einer Kirch­gemeinde aussprechen können, brauchen sie die entsprechenden Entscheidungsgrundlagen. Und genau das soll die Kirche liefern: einen Grundstock an Wissen und Bewusstsein – übrigens nicht erst im Konfirmationsunterricht der Oberstufe.

Tatsächlich hat, wer heute mit 15 Jahren vor der Konfirmation steht, seinen Weg in der zweiten Primarschulklasse mit dem Programm «Mini­chile» begonnen. So steht der Aufbau im RPG, dem Religionspädago­gischen Konzept der Landes­kirche. In der dritten Klasse kommt dann der altbewährte «Dritt­klass-Unti», während für das vierte Schuljahr der «Club 4» ansteht­. Für die Zeit der 5. bis 7. Klasse heisst das Programm dann «Juki» (für «Jugendkirche»). Alles von der Volksschule losgelöst, sowohl räumlich als auch insofern, als dass man mit den Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Projekten und einzelnen Wochenenden unterwegs ist.

Und am Ende dieses Weges steht die Konfirmation, die «Bestä­tigung», wie sie in den Sonn­tagen um Pfingsten gefeiert wird. Was ist aus Sicht der Pfarrerin denn nun eigentlich das Wichtigste, was den jungen Erwach­senen bleiben soll: «Zum einen sollen sie Grundkenntnisse davon haben, was in der Bibel steht – bei mir müssen sie Psalm 23 und das Unservater gelernt haben.» Am wichtigsten aber sei ihr, dass Konfirmanden wüssten, dass da eine Gemeinschaft ist. «Sie sollen sagen­ können: ‹Ich habe Gemeinschaft erlebt.›»

Konfessionen

Jedes Jahr erhebt­ das Statistische Amt des Kantons Zürich die Zahl der Mitglieder der katho­lischen und der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Während der Anteil der Personen, die weder reformiert noch katholisch sind, stetig ansteigt und heute bei rund 45 % der Bevölkerung liegt (im Kanton und im Unterland), sinkt die Zahl der Protestanten: Noch 1992 waren mehr als die Hälfte der Unterländer reformiert (51,3 %). Seither verloren die hiesigen Kirch­gemeinden zusammen pro Jahr im Schnitt 555 Mitglieder, sei es durch Austritt, Wegzug oder To­des­fälle.

Allerdings: Während in der Zwinglistadt Zürich seit 1993 mehr Katholiken als Reformierte leben, behielten Letztere in den Bezirken Bülach und Dielsdorf die Oberhand: Per Ende 2017 standen 68 000 Reformierte 62 000 Katholiken gegenüber – 108 000 Personen zählten zur Kate­gorie «Andere/Keine». Auf die politischen Gemeinden übertragen zeigen sich grosse Unterschiede: In Opfi­kon machen die 2854 Protestanten noch 14,4 % der Bevölkerung aus. Bei über 50 % liegt der Anteil in Bachs, Oberembrach, Schleinikon, Wil und Wasterkingen.

