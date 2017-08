Nicht für eine Velotour gemacht

Letztlich pedale ich. Die Vorbereitung zur O-Bike-Testfahrt verlief allerdings nicht gerade rund. Um ein derartiges Fahrzeug zu nutzen, ist erst einmal eine App nötig. Diese lud ich herunter – sie ist erfrischend übersichtlich, und die Programmierer hatten sogar Humor. Auf die Frage der App, ob sie mir Push-Benachrichtigungen aufs Handy schicken dürfe, kreuze ich die vorgesehene Antwort an: «Im nächsten Jahrhundert». Sodann hinterlege ich die Kaution von 129 Franken, denn soviel gilt es zu bezahlen, ehe eine Bike ausgeliehen werden kann. Drei Franken für meine erste Fahrt werden mir gutgeschrieben. Bedankt.

Wo sind die Velos?

Nicht ganz so locker verläuft die anschliessende Suche nach einem Velo. Die App zeigt zwar auf einer Karte an, wo sich das nächste zur Fahrt entsperren lässt: 200 Meter vom Büro entfernt. Also den Helm geschnappt und im lockeren Laufschritt los. Aber als ich dort ankomme, ist weit und breit kein Velo in Sicht. Und die App zeigt es auch nicht mehr an. Vermutlich war jemand schneller. Ich hätte reservieren sollen.

Das nächste, jetzt von mir reservierte Fahrrad, befindet sich in einer Gehdistanz von 10 Minuten, sagt die App. Ich finde mich wieder vor einer verschlossenen Tiefgarage in einem Wohnquartiers. Weit und breit kein O-Bike.

Von der Grenzstrasse, beinahe in Bachenbülach, renne ich schliesslich an den Bahnhof Bülach. Unterwegs wird mir ein weiteres Velo versprochen. Vor einem Optikergeschäft. Vielleicht brauche ich eine neue Brille, denn auch hier ist kein O-Bike in Sicht. Am Bahnhof Bülach stehen die Dinger dafür gleich mehrfach. Ich entsperre das Erstbeste, stelle den Sattel hoch und fahre los.

Bremsen sind eher ein Alibi

Das O-Bike verfügt über Licht (nicht getestet), eine Glocke und nur einen Gang. Der Lenker darf gemäss AGB der Firma nicht modifiziert werden. Schade. Ich hätte gern einen Triathlon-Aufsatz draufgeschraubt. Die Schutzbleche sind eher als Andeutung zu verstehen. Zum Glück regnet es nicht. Eine Vorder- und Hinterbremse ist vorhanden, aber beide sind eher ein Alibi.

Getreu dem Motto «Ausweichen ist besser als Bremsen» fahre ich los. Nach Eschenmosen soll es gehen. Im Flachen ist der Gang des Velos viel zu klein. Mehr als knapp 30 km/h kann ich unmöglich treten. Angesichts der Bremsen ist das wohl besser so. Bergauf wäre ich dann froh um einen kleineren Gang, denn das Gefährt ist geschätzte 15 Kilo schwer. Eines der Räder eiert, sodass ich bei jeder Umdrehung einen leichten Schlag erhalte. Oben bin ich schweissgebadet. Bergab schaffe ich knapp 40 km/h.

Schliesslich stelle ich das O-Bike wieder am Bahnhof Bülach ab. Das mit dem Abschliessen per App will nicht so recht klappen. Ich betätige das Schloss manuell, es piepst, und ich hoffe, dass die Fahrt damit auch offizell beendet ist. Jedenfalls sehe ich noch keine grösseren abgebuchten Beträge für die Miete.

Nach der Fahrt fällt mir irgendwie Eddy Merckx ein. Der legendäre belgische Radrennfahrer knackte 1972 den Stundenweltrekord. Danach sagte er: «Ich schwöre, ich werde es nie wieder versuchen!» Ganz so radikal sehe ich es nicht. Für ein paar Meter geradeaus sind die O-Bikes durchaus ok. Die Kaution liess ich mir aber zurückerstatten. Auch das geht problemlos.

(Zürcher Unterländer)