Stefan Angliker und Patrick Helg standen kurz vor dem Abschluss ihres Studiengangs Verkehrssysteme als ein Zeitungsartikel ihre Aufmerksamkeit weckte. Pierre-François Boicon, früherer FDP-Politiker, unterstützt vom SP-Nationalrat Thomas Hardegger forderte, dass zwischen Winterthur und Basel wieder Schnellzüge fahren sollten. «Dabei wurden Fragen in den Raum geworfen, denen wir in unserer Bachelorarbeit nachgehen wollten», sagt Angliker.

In ihrer 100-seitigen Arbeit wollten sie unter anderem herausfinden, ob es ein Nachfragepotenzial gibt, welches Angebot diesem am besten entsprechen könnte und ob es durch eine neue Bahnlinie zu Entlastungseffekten kommen würde. Die bestehende Planung des Ausbauschritts 2035 diente bei ihrer Arbeit als Basis. «Ein Mitarbeiter der SBB gab uns Inputs zur Planungsgrundlage und der Infrastruktur», sagt Patrick Helg. «Mithilfe eines Planungstools kreierten wir dann ein Grundraster für den Fahrplan.» Bei den vier ausgearbeiteten Varianten verglichen sie die Fahrzeiten und wählten die Bestvariante aus. Diese führt von Basel über Stein-Säckingen, Koblenz und Bülach nach Winterthur. Die ganze Fahrt würde 80 Minuten dauern. Vier Minuten weniger als im aktuellen Fahrplan, bei dem man am Zürcher Hauptbahnhof umsteigen muss.

Randregionen könnten profitieren

Der Zug, bezeichnet als IR 38, würde ab dem Jahr 2035 einmal stündlich fahren und so den Zürcher HB und die Linien durch das Mittelland entlasten. Die beiden schätzen, dass rund 20 Millionen Franken in diesen Ausbau investiert werden müsste. Bei ihren Berechnungen hat sich aber gezeigt, dass nur wenige Fahrgäste direkt von Winterthur nach Basel und umgekehrt reisen möchten. «Zwischendrin sieht es aber anders aus», sagt Helg. «Vor allem Zurzach und Koblenz, welche sich als Randregionen fühlen, haben Interesse gezeigt.» Leute, die auf dem Land wohnen, könnten von dem Angebot am meisten profitieren, sind sich die beiden ehemaligen Studenten einig. «Je nach Wohnort würde sich die Fahrzeit für Reisende auf der Strecke um bis zu 73 Prozent verkürzen.» sagt Helg. «Anstatt das Auto zu nehmen, könnten die Leute so eher den Zug benutzen.»

Mit den Prognoseverfahren, die sie anwendeten fällt der Entlastungseffekt für den Hauptbahnhof Zürich und seine Zulaufstrecken tief aus. Die Daten, die ihnen zur Verfügung standen, seien aber leider nicht ganz vollständig gewesen. «Ausserdem ist es schwierig abzuschätzen, wie viele Menschen auf den Zug umsteigen und je nachdem sogar ihre Arbeits- und Wohnorte entsprechend wählen, wenn ein Angebot erst einmal vorhanden ist», sagt Angliker.

Wenig Unterstützung

Ein solches Angebot gab es vor 29 Jahren noch. Bis 1990 fuhren Schnellzüge zwischen Winterthur und Basel dem Rhein entlang. Damals war die Linie Stein-Laufenburg-Koblenz für den Personenverkehr geöffnet. Heute verkehren zwischen Laufenburg und Koblenz nur noch Güterzüge. Die Bummlerzüge wurden aufgrund der tiefen Nachfrage 1994 eingestellt. «Um die Strecke zwischen Koblenz und Laufenburg für den Personenverkehr zu reaktivieren, wäre ein politischer Entscheid nötig», sagt Oli Dischoe, Mediensprecher der SBB. «In der Frühjahrs- und Sommersession 2019 hat sich das Bundesparlament mit dem Ausbauschritt 2035 befasst- und dabei 12.9 Milliarden Franken gesprochen.»

Für die Verbesserungen sind rund 200 grössere und kleinere Infrastrukturausbauten geplant. Eine Verbindung zwischen Basel Winterthur wurde dabei nicht als nötig erachtet. Auch als letztes Jahr im September SP-Nationalrat Hardegger die Idee ins Parlament trug, wurde sie abgewiesen, da die Strecke derzeit «nicht Teil der Überlegungen» sei und keiner der betroffenen Kantone einen solchen Wunsch geäussert habe.

«Unseren Vorschlag für die neue Linie verstehen wir vor allem als Diskussionsbeitrag», sagt Angliker. Sie wollten die Leute dazu anregen, ein Gespür für Alternativen zu entwickeln. Denn nicht jede Linie müsse unbedingt über den Zürcher Hauptbahnhof führen. «Wir hoffen, dass unsere Arbeit nicht im Keller landen wird», sagt Helg. Immerhin sind die zwei ehemaligen Studenten schon zu mehreren Anlässen eingeladen worden, um ihre mit einer 6 benotete Arbeit präsentieren zu dürfen.

Patrick Helg und Stefan Angliker schlagen eine neue Bahnlinie vor. Foto: Balz Murer