«Nicht nur eine Party, sondern eine Demonstration für Friede und Liebe»

Alois Gisler, was verbindet Sie mit der grössten Technoparty der Welt?

Das ist relativ simpel: Als DJ mit einer Neigung zur elektronischen Musik zieht mich ihre magische Energie geradezu an. Das Spezielle an der Parade ist für mich ihr Hintergrund. Es ist nicht nur eine Party, sondern eine Demonstra­tion für Friede, Liebe, Freiheit, Grosszügigkeit und Toleranz.

Wie viel ist von diesen fünf Grundsätzen der Street Parade noch zu spüren?

Natürlich sind diese nicht allen Besuchern bewusst; doch das war wohl auch bei der ersten Parade 1992 nicht der Fall. Wenn aber nur schon 20 oder 30 Prozent der Teilnehmenden – also ungefähr 300 000 Leute – diese verstanden haben, finde ich das beachtlich. Ich persönlich spüre diese Grundsätze dann, wenn ich sehe, wie Leute von der ganzen Welt zusammenkommen und friedlich miteinander feiern, ohne grosse Zwischenfälle und Konflikte.

Wie hat sich die Szene der Elek­tromusik in der Zeit verändert?

Die Szene hat sich besonders in den letzten zehn Jahren sehr verändert: Die Anhängerschaft der elektronischen Musik ist durch einzelne grosse Stars wie David Guetta stark gewachsen. Heute sind es nicht mehr Bon Jovi oder Bryan Adams, die das Hallenstadion füllen, sondern Electroacts. Dazu beigetragen haben auch neue Dienste wie Spotify, welche die Verbreitung der Musik vereinfachen, und der technische Fortschritt. Im Gegensatz zu ­früher ist die Flexibilität der DJs auch immer wichtiger geworden. Dies ist ein grosses Plus für mich – ich habe so viele Aufträge wie schon lange nicht mehr.

Träumen Sie von einem weltweiten Durchbruch als DJ?

Ich setze mir meine Ziele realistisch, betreibe aber einen bedeutend höheren Arbeitsaufwand, als es für diese notwendig wäre. Ich arbeite also für höhere Ziele. Der weltweite Durchbruch wäre eines dieser höheren Ziele, aber ganz bestimmt nicht realistisch. Internationale Bekanntheit zu erlangen, ist heutzutage Glückssache. Man kann tolle Lieder machen und diese noch so gut promoten – es gibt einfach so viele Lieder, dass die Chance, dass ­deines global bekannt wird, sehr klein ist.

Wie viel Zeit investieren Sie neben Ihrer DJ-Tätigkeit in das Love-Mobile?

Für mich als Hauptorganisator ist der Aufwand sehr gross; alles in allem wende ich wohl zwei Monate Arbeitszeit auf für die Organisation, den Auf- und Abbau und die Durchführung.

Weshalb nehmen Sie diesen ­riesigen organisatorischen ­Aufwand auf sich?

Meine Absicht ist es bestimmt nicht, einen Gewinn zu erzielen – das Love-Mobile ist ein Null­summenspiel. Der Grund für mein Engagement ist einerseits die Parade selber, die klar mein jährliches DJ-Highlight ist, und andererseits unser tolles Bauteam. Im Verlauf der Jahre sind wir eine grosse Familie geworden. Nur durch dieses Mitein­ander funktioniert das Ganze und motiviert jedes Mal aufs Neue.

(Zürcher Unterländer)