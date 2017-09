Nichts zu verbergen?

In der ZU-Ausgabe von gestern Freitag war von einer neuen Videoüberwachungsanlage zu lesen, die in naher Zukunft in der Swiss-Arena in Kloten montiert werden soll. Die neuen Kameras sollen eine lückenlose Überwachung im Eisstadion garantieren. Dies im Namen der Sicherheit aller: Nicht nur soll die «einschlägig bekannte Szene» vor Straftaten zurückschrecken. Auch sollen Missetäter mit der besseren Beweisführung leichter überführt werden.

Mehr Überwachung gibt es ab Ende September auch am Flughafen Zürich: Kommende Woche informieren die Kantonspolizei Zürich und die Flughafen Zürich AG über die Einführung einer automatisierten Passkontrolle. Damit folgt der Klotener Flughafen einem Trend: Gesichtserkennungs-Software breitet sich rasant aus. Das beste Beispiel dafür ist das neue iPhone, das die Visage seines Besitzers als Passwort zur Entsperrung nutzt.

Eine öffentliche Empörung über solche Schritte wird hierzulande aller Wahrscheinlichkeit nach ausbleiben – angesichts der Fichengeschichte der Schweiz eigentlich bemerkenswert. Die Gründe dafür sind verschieden. Erstens haben wir uns längst daran gewöhnt, im Alltag beinahe lückenlos unter Beobachtung zu ­stehen: in Zügen, Bussen und Trams, an Bahnhöfen und in Tiefgaragen, in Post- und Bankfilialen, auf öffentlichen Strassen und Plätzen, im Lift, beim Einkauf in Migros und Coop, beim Geldabheben am Automaten. Schätzungen zufolge filmen heute in der Schweiz über eine halbe Million Kameras den öffentlichen Raum. Ausserdem tragen wir mit Smartphones jederzeit bestens ausgerüstete Wanzen mit uns mit und füttern das Internet mit teils sehr intimen Informationen – und das mehr oder weniger freiwillig.

Das ist eine Erklärung, warum wir solche Entwicklungen hinnehmen oder uns gar für sie begeistern. Der weit wichtigere Grund liegt jedoch im Versprechen von Sicherheit. Das Argument ist bestechend und eingängig: Je mehr ich über dich weiss, desto besser kann ich dein Handeln voraussehen. Je mehr man über die Pläne eines Attentäters weiss, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dessen Pläne zu vereiteln, den Anschlag zu verhindern und damit Leben zu retten. Dass dieses Argument zieht, zeigte auch die deutliche Annahme des neuen Nachrichtendienstgesetzes des Bundes. Der Geheimdienst darf Telefone abhören, Briefe und E-Mails mitlesen, Wohnungen verwanzen, per Trojaner in Computer eindringen und Zimmer, Fahrzeuge oder Koffer durchsuchen. Mit der Kabelaufklärung ist es ihm ausserdem erlaubt, sämtliche Daten zu durchforsten, die über das Schweizer Glasfasernetz ins Ausland fliessen – was etwa bei einem Google- oder GMX-Konto automatisch der Fall ist.

Offenbar ist die Mehrheit der Bevölkerung dazu bereit, im Namen der Kriminalitätsbekämpfung Teile der eigenen Privatsphäre hinzugeben. Wer nichts zu verbergen hat, hat schliesslich auch nichts zu befürchten; und wer eine Straftat begeht, hat nicht das Recht, diese privat zu halten. Die Argumentation ist allerdings egozentrisch, denn es gibt sehr wohl Menschen, die etwas verbergen wollen, wenn es auch nicht unbedingt strafrechtlich ­relevant ist: finanzielle Schwierigkeiten beispielsweise, chronische Krankheiten, zwischenmenschliche Beziehungen oder exotische Vorlieben. Das Recht auf Privatsphäre steht allen zu, besonders Minderheiten, und eine Mehrheit darf dieses Recht nicht wegdiskutieren. So hat sich auch der Whistleblower Edward Snowden geäussert: «Zu argumentieren, dass Sie keine Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie sagen, dass Sie keine Freiheit der Meinungsäusserung brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.»

Auch über die Effizienz des weiterhin wachsenden Sicherheitsdispositivs gilt es nachzudenken. Denn dass mehr Überwachung automatisch zu mehr Sicherheit führen soll, ist alles andere als gesetzt. Bleiben wir beim Beispiel Terrorbekämpfung: In den letzten drei Jahren wurden im EU-Raum 13 islamistische Anschläge von 24 Tätern verübt. Sämtliche Täter waren polizeibekannt, 22 von ihnen hatten Kontakt zu islamistischen Netzwerken, wovon der Geheimdienst wusste. 12 wurden entweder polizeilich gesucht oder ­bereits überwacht. So unangenehm die Erkenntnis ist: Verhindert wurden die Anschläge trotz allem nicht.

Der wichtigste Aspekt ist jedoch ein ­anderer: Eine Demokratie lebt von der Macht der Bürger über sich selbst. Wer sensible Informationen über sie sammelt, beschafft sich Macht, und das, ohne selber gesehen zu werden. Um dem Missbrauch dieser Macht vorzubeugen, sind Transparenz und Mitspracherecht zentral. Es ist also erstens zentral, zu wissen, welche Daten wo aufgezeichnet, abgespeichert oder weiterverwendet werden. Denn gerade die Weitergabe und Kombination einzelner Informationen über Menschen ist lukrativ, um komplexe Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Und es ist zweitens unabdingbar, mitentscheiden zu können, wer Einsicht in diese privaten Daten haben darf und wer nicht.

Sicher, aus einer Videoüberwachung von Sportanlässen allein wird noch kein Überwachungsstaat à la «1984». Trotzdem lohnt es sich, auch bei scheinbar harmlosen Orten wie der Swiss-Arena genau hinzuschauen: Wo werden die Aufzeichnungen wie lange gespeichert? Wer hat Zugriff darauf, wie gut sind sie vor fremden Augen geschützt? Was meint die Stadt Kloten, wenn sie für die Mitfinanzierung des Projekts verlangt, dass sie die Videoanlage auch für «eigene Bedürfnisse» nutzen kann? Ähnliche Fragen gelten für die Gesichtserkennung am Flughafen: Wer verwendet die Daten? Und wie? Werden sie nach Abflug gelöscht? Abhängig davon, wie die Antworten auf diese (und viele weitere) Fragen ausfallen, kehrt vielleicht wirklich dieses Gefühl der Sicherheit ein, nach dem sich so viele sehnen. (Zürcher Unterländer)