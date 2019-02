Nicola Spirig ist für Milena ein Vorbild

Sie alle haben im vergangenen Jahr Aussergewöhnliches erreicht: Sportlerinnen und Sportler, welche für einen Bülacher Verein gestartet sind und dabei an einer Schweizer-, Europa- oder Weltmeisterschaft oder an einem internationalen Wettkampf eine Medaille erkämpft haben.

Auch in Bülach wohnhafte Sportler, die für auswärtige Vereine gestartet sind und einen solchen Medaillenplatz erreicht haben, sowie Mannschaften, welche an der Schweizer Meisterschaft einen Medaillenplatz erzielten, wurden geehrt. Sportminister Daniel Ammann übernahm den feierlichen Akt der Ehrung und begrüsste nebst den anwesenden Spitzensportlern und ihren Angehörigen auch Stadtpräsident Mark Eberli sowie weitere Vertreter des Stadtrats und der Behörden.

Ehrung mit Showeinlagen

Im Mittelpunkt standen an diesem Abend aber eindeutig die Athleten. «Bülach ist stolz auf alle Sportler, die unseren Namen hinaustragen», sagte der Sportminister und zeigte auf die bereitgestellten goldglänzenden Medaillen, welche kurze Zeit später jedem einzelnen der Sportler umgehängt werden sollten.

Vertreten waren die unterschiedlichsten Sportarten, von Schwimmen über Orientierungslauf und Triathlon bis hin zu Kyudo, Modellflug, Bogenschiessen und Kunstturnen. Einen besonderen Auftritt hatten die Eishockey-Senioren A des EHC Bülach, denn der zweijährige Sohn von Spieler René Häderli wollte unbedingt den Pokal halten und mit aufs Gruppenbild. «Nein, ich kann noch nicht so gut spielen wie Papi», antwortete Klein Luis auf die Frage der Journalistin. «Ich falle auf dem Eis immer um.»

Aufsehenerregend war die BMX-Showeinlage von Dan Hennig, welcher zu den 20 besten Fahrern der Welt gehört. Zusammen mit Kollege Billy Whitfield zeigte er atemberaubende Akrobatik auf seinem Bike. «Ich trainiere seit 20 Jahren», erzählte der 36-Jährige. «Es ist wie eine Sucht.»

Tipps zu Herzen nehmen

Eine der jüngsten geehrten Spitzensportlerinnen ist die Sechstklässlerin Milena Wichmann. Als Mitglied des Impuls-Triathlon-Clubs erzielte sie mit ihrem Team an der Schweizer Meisterschaft im aargauischen Schöftland den ersten Platz. «Mein grosses Vorbild ist Nicola Spirig», betonte sie vor dem Publikum und freute sich riesig, dass diese ihr nicht nur gratulierte, sondern sogar ein paar Tipps mit auf den Weg gab. Wie man denn das alles schaffe neben der Schule, wollte Milena wissen. «Man muss effizient lernen», antwortete Nicola Spirig, die im April ihr drittes Kind erwartet. «Mein Ziel war immer, die Hausaufgaben schon in der Schule zu machen, auch wenn dies die Lehrer nicht immer gern gesehen haben.»

Milena wird sich diese Tipps zu Herzen nehmen. Viermal in der Woche trainiert die Elfjährige und bereitet sich zusätzlich für die Gymi-Aufnahmeprüfung vor. «Am Triathlon liebe ich, dass man sehr aktiv und oft im Freien ist.» Am liebsten mag sie das Velofahren. «Dabei fühlt man sich so frei.»

Unter Anleitung von Moderatorin Janine Geigele bildeten die Sportler in der Halle ein Spalier für zwei junge Nachwuchstalente, die abklatschen durften. Der dritte im Bunde fehlte. Mit je 1500 Franken werden die drei jungen Sportler in diesem Jahr unterstützt. Bei Apéro riche und einem Glas Wein wurde noch etliche Zeit gefachsimpelt.

(Zürcher Unterländer)