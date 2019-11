Niederglatt stimmt über fünf Kredite ab

Über insgesamt fünf Kredite soll die Niederglatter Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung befinden – nebst den Budgets für die Primarschul- sowie die Politische Gemeinde. Der Freitag, 13. Dezember, dürfte ein längerer Abend werden.

Aufseiten der Politischen Gemeinde stehen drei Bruttokredite an: einmal 915000 Franken für die Sanierung der Feldstrasse, einmal 729000 Franken für die Sanierung der Strasse Im Haslerholz und einmal knapp 300000 Franken für die Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege. Das macht zusammen knapp 2 Millionen Franken. Die beiden genannten Strassen wurden in den 1960er-Jahren erstellt, weshalb der Belag, die Wasserleitungen, das Kanalisationsnetz sowie die Strassenbeleuchtung ersetzt werden müssen. An der Feldstrasse sollen neu sieben statt fünf Kandelaber mit LED-Lampen zu stehen kommen, Im Haslerholz bleibt es bei zwei Kandelabern. Beide Projekte sollen in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt werden. Im Fall der Landwirtschaftswege steht im Beleuchtenden Bericht ausserdem, dass Kanton und Bund das Projekt zu 30 respektive 27 Prozent subventionieren würden.

«Ein knappes Bild»

Zudem soll die Stimmbevölkerung eine Abrechnung absegnen. Am 13. Juni 2018 hatte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 85000 Franken genehmigt; das Bauprojekt – die Anpassung der Verkehrsführung beim Mehrzweckgebäude – hat nun aber über 26000 Franken weniger gekostet.

Die Primarschule ersucht derweil das Ja zu einem Kredit von 186000 Franken für neue Fenster im Rietlen 2 sowie einen Kredit von 150000 Franken für Klimaanlagen im Rietlen 4. Zudem möchte sie in der Schulassistenz drei Vollzeitstellen genehmigen lassen sowie die Schulverwaltung um 50 auf insgesamt 200 Prozent erhöhen.

Fraglich ist, ob die Stimmbevölkerung den Krediten der Politischen Gemeinde allesamt zustimmen wird. Denn das Budget fürs Jahr 2020 weist ein Defizit von knapp 416000 Franken aus. Der Aufwand liegt bei über 23,2 Millionen Franken, der Ertrag bei knapp 22,8 Millionen Franken. «Ein knappes Bild», kommentiert dies der Beleuchtende Bericht. Deutliche Steigerungen im Aufwand liegen in den Bereichen Verwaltung, Gesundheit und Soziales. Ausserdem steige der Aufwand vor allem bei Aufgaben, deren Höhe nicht beeinflusst werden könne, weil sie übergeordnetem Recht unterliegen. Namentlich sind dies die Bereiche Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen.

Aufwand sei verkraftbar

Der Gemeinderat hält allerdings fest, dass die Politische Gemeinde eine solide finanzielle Grundlage habe, sodass der voraussichtliche Aufwandüberschuss verkraftbar sei. Ende 2020 würde das Eigenkapital dann noch gut 25,3 Millionen Franken betragen. Den Steuerfuss möchte die Gemeinde auf 38 Prozent des einfachen Staatssteuerertrags festlegen (ohne Primarschule und Eduzis).