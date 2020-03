Niederhasli prüft die Einführung von Tempo-30-Zonen

Der Verkehr in Niederhasli gab immer wieder zu reden. Die Unzufriedenheit über das Verkehrskonzept gipfelte Ende Oktober in zwei Petitionen mit insgesamt 148Unterschriften: Darin forderten mehrere Oberhaslerinnen und Oberhasler die Einführung einer Begegnungszone in ihrem Ortsteil (ZU vom 17. Dezember 2019). «Wir haben uns schon mehrmals an den Gemeinderat gewandt und wurden mit der Begründung zurückgewiesen, dass Tempo 30 nicht üblich sei», sagte die Petitionärin Sabrina Schärli. «Wir fühlen uns nicht ernst genommen.»

Nun ändert sich in der Gemeinde aber plötzlich mehr, als die Petitionen gefordert hatten. Der Gemeinderat kündigte am Mittwoch an, eine sukzessive Einführung von Tempo-30-Zonen in Niederhasli zu prüfen.

Gesellschaftlicher Wandel

In der Pressemitteilung hält der Gemeinderat fest, dass er «Begehrlichkeiten aus der Bevölkerung zur Einführung von Tempo-30-Zonen» bisher konsequent abgelehnt habe. Die Grundlage dafür sei das Gesamtverkehrskonzept aus dem Jahr 2013. Darin seien sowohl Ziele formuliert worden – den motorisierten Verkehr zu kanalisieren und zu beruhigen, das Zentrum Niederhasli vom Fremdverkehr zu entlasten – als auch einige grundsätzliche Haltungen, darunter eben die Ablehnung von Tempo-30-Zonen. Die Verkehrssicherheit sei vielmehr mit «alternativen, teils baulichen Massnahmen» gewährleistet worden.

Jedoch anerkennt der Gemeinderat auch den gesellschaftlichen Wandel, der sich auf den Strassenverkehr auswirkt: zunehmender Verkehr, grössere Fahrzeuge, tendenziell aggressiveres Fahrverhalten. Und das hat ihn bewogen, von seinem Grundsatz wegzukommen. Im Behördensprech: «Der Gemeinderat hat entschieden, vom damaligen Grundsatz aus dem Jahr 2013 abzukommen und zugunsten der Verkehrssicherheit sowie aber auch zur Verminderung von Lärmbelästigung die sukzessive Einführung von Tempo-30-Zonen auf Gemeindestrassen über das ganze Gemeindegebiet hinweg unter gewissen Bedingungen zu prüfen.» Dabei solle kein Gebiet bevorzugt werden, gleichzeitig müssen die Gesamtkosten aufs «äusserste Minimum» beschränkt werden.

Die Petitionen sollen nicht ausschlaggebend dafür sein, dass der Gemeinderat nun von seinem Grundsatz abkommt. So sagt es Gemeindepräsident Marco Kurer. «In den vergangenen zwei, drei Jahren haben mich Einwohnerinnen und Einwohner von Niederhasli immer wieder auf das Thema angesprochen, etwa in der Sprechstunde oder an diversen Anlässen in der Gemeinde», schildert er den Hintergrund des Regimewechsels. «Die Petition bezieht sich auf die Widenacherstrasse und den Dorfteil Oberhasli – der Gemeinderat will die Idee nun aber auf das ganze Gebiet ausdehnen. Die Sichtweise, wir würden dem Druck nachgeben, ist deshalb nicht richtig.»

Richtig sei aber, dass der Gemeinderat die Oberhasler Petitionen zum Anlass genommen habe, die Situation grundsätzlich zu prüfen. «Wir haben die Fragen eingehend diskutiert, weshalb es auch länger dauerte, bis wir den Petitionärinnen Bescheid geben konnten», sagt Kurer. Ein Planungsbüro erstellt nun für das ganze Gebiet ein Gutachten. Ab dem Jahr 2021 könnte dann die Einführung von Tempo 30 vorangetrieben werden.

«Positiv überrascht»

Petitionärin Katharina Dermon-Marthaler zeigt sich «zufrieden auf der einen, unzufrieden auf der anderen Seite». Grundsätzlich sei der Wortlaut des Gemeinderats vielversprechend, dass man bestrebt sei, Tempo 30 voranzutreiben. «Die Antwort ist gleichzeitig auch gummig formuliert – etwa dass die Kosten auf einem Minimum bleiben müssten, finde ich daneben», sagt sie. «Die Gemeinde hat Geld für alles, was eine moderne Gesellschaft braucht, und das ist auch richtig so. Dann braucht man dieses Geld aber auch für die Strassensicherheit.» Ähnlich äussert sich Tochter Janine Dermon: «Es ist toll zu hören, dass der Gemeinderat den Grundsatz überdenkt und einen Schritt auf die Bevölkerung zugeht. Das hat mich positiv überrascht. Handfest ist aber noch nichts – und viele Fragen sind noch offen.»

Katharina Dermon-Marthaler und Janine Dermon werden nun mit weiteren Petitionärinnen, darunter auch der Oberhaslerin Sabrina Schärli, Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. «Die Antwort ist ein erstes gutes Zeichen, aber wir wollen zeigen, dass wir am Thema dranbleiben», so Dermon-Marthaler. «Unser Anliegen soll nicht untergehen, wenn nun die gesamte Gemeinde begutachtet wird.»