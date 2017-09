Niederweningen kübelt die Sperrgutabfuhr

Gemeindeschreiberin Chantal Nitschké wählte gestern klare Worte: «Zurzeit sieht es in Niederweningen bedenklich aus». Der Grund: Die Sperrgutabfuhr. Diese wird von vielen Dorfbewohnern – und zusätzlich von Abfall-Touristen – genutzt, um richtig zu entrümpeln. Das Resultat: Der Abfall türmt sich vor den Häusern, und vieles, was eigentlich gar nicht ins Sperrgut gehört, wird auch gleich noch mitgegeben.

Am Donnerstag kam noch der starke Wind hinzu, der den Abfall teilweise verblies. Weshalb die Abfall-Disziplin in Niederweningen so tief ist, bleibt unklar. Laut Gemeindepräsidentin Andrea Weber Allenspach habe es bis vor drei, vier Jahren anders ausgesehen. Seither sei es aber schlimmer geworden. Werkchef Gabriel Schneider hat zwei Theorien, weshalb: «Vielleicht wollen die Leute sparen.»

Denn rund die Hälfte dessen, was die Sperrgutabfuhr jeweils einsammelt, könnte auch im gewöhnlichen 110-Litersack entsorgt werden, sagt er. Auf diesen wären dann allerdings Abfallmärkli zu kleben – drei à 1.65 Franken. Die Sperrgutabfuhr nimmt den Müll derweil einmal jährlich gratis mit. Rappenspalterei will Schneider den Niederweningern allerdings nicht unterstellen: «Vielleicht wissen sie auch einfach, dass einmal jährlich die Sperrgutabfuhr kommt. Und dann nutzen sie dies, um den Haushalt zu entrümpeln.»

Mehrere Tage lang Sperrgut einsammeln

Während die Ursache kaum zu eruieren ist, bleibt das Resultat offensichtlich. Statt dass der Abfallunternehmer, Bader Transporte aus Regensdorf, den Müll in einem Tag einsammeln kann, dauert die Abfuhr bis zu drei Tage. Dabei können gut und gerne 60 Tonnen Müll zusammenkommen. Bei knapp 3000 Einwohnern rund 20 Kilo pro Kopf.

Aktuell hätten die Probleme mit dem Abfall am Dienstag angefangen, sagt Gemeindeschreiberin Nitschké – mit einer E-Mail an die Verwaltung. Darin beschwerte sich ein Hausbesitzer über einen Abfallhaufen, der vor seinem Gebäude deponiert worden war. «Für die Entsorgungskosten wollte er nicht aufkommen», erklärt Nitschké.

Dass Abfall auf fremden Grundstücken deponiert wird, kommt offenbar öfter vor. Die Werkmitarbeiter klingelten auf Anweisung der zuständigen Gemeinderätin, Gesundheitsvorsteherin Sibylle Hauser, an Häusern, vor denen Abfallhaufen lagen. Jedoch erklärten die Bewohner in fast der Hälfte der Fälle, der Abfall sei nicht von ihnen.

Und wenn nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, dass der Abfall aus einem bestimmten Haushalt stammt, kann auch niemand verzeigt werden. Gemeindepräsidentin Weber sagt allerdings, es seien im Müll auch schon Adressen von Personen aus anderen Gemeinden gefunden worden.

Das illegale Deponieren von Sperrgut bleibt für die Verantwortlichen unverständlich. Denn was die Sperrgutabfuhr mitnehmen darf und was nicht, ist klar geregelt, und die Niederweninger erhalten jeweils auch ein Flugblatt, auf dem es nochmals zusammengefasst ist.

So müssen Betten zerkleinert sein, Möbel und Schränke zerlegt, oder die Rollenbreite von Teppichen darf nicht mehr als 1,5 Meter betragen. «Und die Materialien müssen brennbar sein», erklärt Werkchef Schneider weiter. Metall ist also tabu. Die Metallsammlung findet nächsten Donnerstag statt. Dennoch landeten auch Velos oder Möbel mit Metallfüssen im gestrigen Sperrgut. Oder Elektrogeräte – auch wenn das Flugblatt der Gemeinde ausdrücklich darauf hinweist, dass diese anderweitig entsorgt gehören.

Künftig ein zweiter Hol- und Bringtag

Die Verantwortlichen haben nun von diesen Zuständen genug. Ab kommendem Jahr wird die Sperrgutabfuhr nicht mehr stattfinden. Schliesslich betragen die Kosten pro Mal über 15 000 Franken. «Schade, denn eigentlich wäre das ein super Angebot von der Gemeinde», sagt Werkchef Schneider. «Wir haben dieses geschaffen, damit die Niederweninger nicht per Auto in die rund zehn Minuten entfernte Entsorgungsstelle Wehntal fahren müssen», sagt Gemeindepräsidentin Weber.

Diesen Weg zur Mahr AG in Schöfflisdorf werden sie in Zukunft wohl vermehrt unter die Räder nehmen müssen. Für die Einwohner der umliegenden Gemeinden ist dies bereits gängige Praxis. Dort hatte man mit der Sperrgutabfuhr ähnliche Probleme. Immerhin: Weber betont, in Niederweningen soll als Alternative ein zweiter Hol- und Bringtag geschaffen werden. Und mit Abfallmarken kann weiterhin Sperrgut entsorgt werden. Sofern die Masse 100x100x50 cm nicht überschreiten und ein Stück nicht mehr als 25 Kilogramm wiegt. (Zürcher Unterländer)