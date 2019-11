Niels Hintermann gibt sich vorsichtig optimistisch

Am 28. November 2015 fuhr der Bülacher Niels Hintermann sein allererstes Weltcup-Rennen - in Lake Louise, wo am Samstag die Speedfahrer in die neue Ski-Saison starten. Der Lange (189cm, 96kg) fuhr im vergangenen Jahr auf dieser Strecke auf den 14. Schlussrang und möchte heuer dieses Resultat mindestens wiederholen.

Die Zeichen dafür stehen gut: Hintermann habe konditionell grosse technische Fortschritte gemacht, heisst es aus dem Trainerstuff. Ausserdem fährt der Zürcher ohne Handicap durch Verletzungen - im März wurde die verletzte Hand operiert, im Juli wurde sämtliches Metall daraus entfernt.

Verhalten optimistisch

Angesprochen auf das Rennen vom Samstag gibt sich Hintermann vorsichtig optimistisch: «Ich hoffe, ich kann das Resultat aus dem Vorjahr bestätigen». Konkrete Ziele für die Saison habe er nicht, sagt er weiter. Nach der Abfahrt wird der Bülacher am Sonntag dann auch den Super G bestreiten.

(mcp)