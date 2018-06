Noch besteht Hoffnung für das traditionsreiche Restaurant

Das altehrwürdige Haus an der Gupfenstrasse 23 in Niederweningen mit seiner markanten Fassade ist ein Blickfang. Das Wirtshausschild Zum weissen Kreuz zeigt: Hier steht ein Restaurant. Es ist aussen und innen gut in Schuss und verfügt über eine moderne Küche, wie Besitzer Jakob Utzinger bestätigt. Bis vor vier Jahren hat der 69-Jährige zusammen mit seiner Frau Ruth den Betrieb geführt und immer wieder renoviert.

Als die beiden 2013 das Pensionsalter erreicht hatten, zogen sie sich aus dem Geschäft zurück. Ihr damaliger Küchenchef und seine Frau übernahmen das Restaurant als Pächter. «Der Vertrag ist nicht erneuert worden, da sie sich als Familie mit zwei Töchtern neuen Aufgaben zuwenden», sagt Utzinger.

Seit 121 Jahrenin Familienbesitz

Jakob Utzingers Urgrossvater hatte das Bauernhaus 1897 gekauft und in der Stube Gäste bewirtet, wie das früher in Landwirtschaftsbetrieben üblich war. Das Haus sei aber noch viel älter, weiss der heutige Besitzer. Die nachfolgenden Generationen haben alle das Restaurant weitergeführt. Woher der Name Zum weissen Kreuz kommt, ist allerdings bis heute nicht bekannt. Jakob Utzinger hatte nie im Sinn gehabt, als Wirt zu arbeiten.

«Meine Frau und ich kommen beide aus dem kaufmännischen Bereich», sagt er. Er ist zwar in Niederweningen aufgewachsen, nach der RS arbeitete er aber an verschiedenen Orten in der Schweiz und im Ausland. «Erst als meine Eltern 1988 in Pension gingen, entschlossen wir uns, das Restaurant zu übernehmen.» Am Anfang habe seine Frau gekocht und er sich um die Gäste gekümmert. «Wir hatten eine grosse Stammkundschaft, die unsere gutbürgerliche Küche schätzte», sagt Utzinger.

Da er politisch aktiv und in zahlreichen Vereinen tätig war, kannte er viele Leute und verfügte über gute Kontakte. Das hat sich positiv aufs Geschäft ausgewirkt. Nicht nur Vereinsanlässe fanden im «Weissen Kreuz» statt, auch Familienfeste wurden dort gefeiert. Das ist heute noch so.

Zwei Tage in der Wochegeschlossen

Wer das Restaurant in Niederweningen übernimmt, kann dort weitermachen, wo der jetzige Pächter aufhört. Der Betrieb läuft gut, die Gäste kommen aus der näheren und weiteren Umgebung zum Essen. Die Gaststube bietet 45 Plätze, das Säli 40. Auf der gedeckten Laube gibt es Platz für 16 Personen, im Garten für 25. Ein spezieller Tisch, der aus einer riesigen Baumwurzel besteht, ist eine beliebte Attraktion.

Jakob Utzinger macht sich keine Illusionen. «Ich bin mir bewusst, dass es nicht einfach ist, geeignete Nachfolger zu finden», sagt er. Die Arbeit sei streng, der Arbeitstag lang. Das Restaurant ist bisher an zwei Tagen geschlossen, aber nicht am Wochenende. «Dann gibt es am meisten Umsatz.» Ein Pluspunkt sind die grosszügige Wohnung mit Galerie für die Wirtsleute und eine kleinere, die sich als Personalwohnung eignet sowie der grosse Parkplatz. Als Präsident von Gastro Zürcher Unterland, einer Sektion des Gastgewerbeverbands, kennt Utzinger zahlreiche Leute aus der Branche. «Ich hoffe, dass sich bald jemand meldet, der das Restaurant Zum weissen Kreuz weiterführt.» (Zürcher Unterländer)