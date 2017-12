Noch ein Kreisel – und grössere Bushaltestelle

Am Ende sollte der Basserdorfer Gemeinderat auf einen erfolgreichen Abend zurückblicken können. Die Zusatzgemeindeversammlung vom vergangenen Donnerstag war aber erneut geprägt von langen Diskussionen. In deren Verlauf offenbarte sich auch ein veritabler Disput zwischen Anwohnern der Baltenswilerstrasse im Ortszentrum und der Gemeinde. Ein weiterer Kreisel, Strassensanierungen sowie ein im Zentrum von Bassersdorf verändertes Verkehrsregime beschäftigten die 134 Stimmberechtigten (1,9%) am meisten.

Dies obwohl der zuständige Gemeinderat Christian Pfaller (SVP) sich eindringlich ans Plenum wandte: «Wir reden heute nicht darüber, ob es einen Kreisel oder ein Lichtsignal gibt, sondern nur über einen Kostenanteil der Gemeinde.» Man habe mit der Migros und dem Kanton einst abgemacht, dass die entsprechenden Erschliessungskosten der Überbauung zu zwei Drittel der Grossverteiler und zu einem Drittel die Gemeinde übernehmen werde. Auf Basserdorf entfallen demnach knapp 300 000 Franken. Der Kanton als Besitzer der Baltenswilerstrasse plant derweil die Gesamtsanierung der Durchgangsachse im Zentrum.

Dass sodann ein neuer Kreisel an der Ecke Dietlikoner-/Baltenswilerstrasse die beste Lösung sein soll, damit das Verkehrsregime zwischen Bahnhof und Dorfzentrum effizienter geregelt werden kann, konnten viele nicht nachvollziehen. Zumal ein weiterer Kreisel nicht als die allein seeligmachende Lösung für das Dorf sein könne, wurde argumentiert.

Kuno Ledergerber, ehemaliger FDP-Gemeinderat und Direktbetroffener ärgerte sich, dass man dem Volk nun jene Kreisellösung als einzige Option «verkaufe». Er spielte damit auf die Aussage seines Gemeinderatsnachfolgers Pfaller an. Denn der hatte kurz zuvor bei der Vorstellung des Geschäfts verkündet: «Sie fragen mich: Gibt es Alternativen? – Ich sage: Nein.»

RPK warnt eindringlich vor «finanziellem Desaster»

Derweil warnte Georg Fallegger, Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK): «Die RPK macht sich grosse Sorgen. Eine Ablehnung würde zu einem finanzielles Desaster für Bassersdorf führen.» Insbesondere weil man vertragsbrüchig würde und sich die Migros vom Vertrag über die Kostenaufteilung zurückziehen könnte, womit die Gemeinde alles selber berappen müsste.

Mit Peter Halbeisen kritisierte ein weiterer Anwohner das Kreiselprojekt scharf. Dieses Projekt sei «verkehrstechnisch überholt», «null koordiniert» und es bestünde die Gefahr, «dass sich am Ende alles nur noch im Kreis dreht».

Mit einer Umfahrung im Zuge des Bahntunnelbaus für den Brüttenertunnel werde in ein paar Jahren ein altes Anliegen wieder aktuell: Eine Umfahrung Bassersdorf. Damit würde ein Grossteil des Verkehr aus dem Dorf verschwinden, gab Halbeisen die Stossrichtung vor, in welche sich die Verkehrsplanung seiner Meinung nach bewegen müsste. Zusätzliche Kreisel mitten im Dorf seien überflüssig, befand schon Ledergeber. Denn im Vertrag mit der Migros und dem Kanton stehe wohl nicht, dass die Erschliessung zwingend durch einen Kreisel erfolgen müsse. Deshalb könnte man getrost darauf verzichten und andere Lösungen ins Auge fassen.

Erst als Beschwerde droht wird Transparenz geschaffen

Trotz Verpflichtungen zur Transparenz gemäss Öffentlichkeitsgesetzt habe man ihnen den Vertrag nie gezeigt, wetterten die Anwohner. Erst als die Drohung nach einer Stimmrechtsbeschwerde im Raum stand, zitierte Pfaller aus dem ominösen Papier. Es stellte sich heraus: Von einem neuen Kreisel war darin nirgends die Rede. Das unterstützte zunächst die Kritiker der Vorlage. Aber das RPK-Argument der drohenden Mehrkosten verfing offensichtlich mehr, so dass die Bassersdorfer der Kostenübernahme von rund 300 000 Franken für die Zentrumserschliessung samt Kriesel – wie vom Gemeinderat beantragt – mit 76 zu 43 Stimmen zustimmten.

Nur zwei Gegenstimmen zählte man bei der Abstimmung über einen Kredit von 340 000 Franken für den Ausbau der Bushaltestelle Schmitte. Dort kommen vor allem Hochwasserschutzmassnahmen hinzu, ohne die eine Haltestellenvergrösserung für Gelenkbusse nicht möglich wäre.

Ausserdem wurde beschlossen, dass der Friedhofzweckverband aufgelöst wird und die Nürensdorfer künftig durch einen Anschlussvertrag eingebunden werden. Weiter haben die Basserdorfer einer leicht angepassten, neuen Gebührenverordnung zugestimmt.

Die Schlussabrechnung für den Bau des Zentrumsplatzes samt Pavillon und Tiefgarage endete mit Mehrkosten von über einer Million Franken. Das sorgte für einige Kritik. Weil dem Gemeinderat jedoch kein rechtliches Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte, wurde die Bauabrechnung dennoch klar angenommen. (Zürcher Regionalzeitungen)