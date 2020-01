Noch gibt es einige Gratis-Rüebli

Der Beitrag, welchen Dani Maag am 16. Dezember auf seinem Facebook-Profil veröffentlichte, wurde inzwischen über 2100-mal geteilt und 270-mal kommentiert. In einem Video rief der Oberglatter Bauer die Bevölkerung dazu auf, Rüebli und Randen von seinen Feldern zu ernten – kostenlos. Da es zu nass war, konnte Maag mit seinen Maschinen nicht mehr auf die Felder fahren. Statt das Gemüse verfaulen zu lassen, kam er auf die Idee, die Lebensmittel zu verschenken. Die Voten der Facebook-Nutzer waren durchwegs positiv. Und auch zahlreiche Medien berichteten von der Aktion.

Noch ist es nicht zu spät. «Etwa ein Viertel der Rüebli ist noch da», sagt Maag. Er ist froh, dass der Winter bisher ausgeblieben ist. «Bei Schneefall oder deutlichen Minustemperaturen wäre das Gemüse kaputt gegangen.» Jetzt seien die Bedingungen zum Ernten geradezu optimal, da es trocken und dadurch nicht zu matschig sei.

«Würde es wieder machen»

In den vergangenen dreieinhalb Wochen hätten sich unglaublich schöne Geschichten zugetragen. Deshalb ist für Maag auch klar: «Ich würde es nochmals machen.» Er würde das Ganze jedoch ein wenig anders aufgleisen. «Es kam wie ein Klapf. Es wäre schöner gewesen, wenn der Ansturm noch ein bisschen besser verteilt gewesen wäre.»

Der grosse Rüebliandrang führte auch dazu, dass viel Schlamm auf den Zufahrtsstrassen verteilt wurde, da viele Leute mit dem Auto anreisten. Die Gemeinde bot deshalb an Heiligabend eine Reinigungsfirma auf, um die Strassen vom Dreck zu befreien. Die Kosten dafür muss Dani Maag selber übernehmen. Dieser Umstand führte auf Facebook zu Kommentaren wie: «Fände ich schon ein bisschen vermessen, wenn es für die Reinigung eine Rechnung gäbe.» Oder: «Ich weiss nicht wie eine Gemeinde so ein Theater veranstalten kann.» Der Bauer sieht dies jedoch ein wenig anders: «Wenn ich für den Dreck verantwortlich bin, ist es auch logisch, dass ich für die Reinigung bezahlen muss.» Er wollte dadurch keinesfalls Leute gegen die Gemeinde aufbringen. Und sowieso: Inzwischen hat sich ein Spender bei Dani Maag gemeldet, welcher die gesamten Kosten übernehmen wird. «Ich habe ohnehin viele Spendengelder erhalten.» Diese gehen an das Hilfsprojekt God Helps Uganda.

Rüeblikönig gesucht

Die Rüebli- und Randenaktion läuft nun noch bis zum Sonntag, 26. Januar. Dann findet auf dem Hof Wiesengrund zum Abschluss das Rüeblifest statt. Alle Besucherinnen und Besucher haben dabei die Möglichkeit, ihr eigenes Rüeblirezept zu kochen und mitzubringen. Vor Ort wird dann die Rüeblikönigin oder der Rüeblikönig mit dem feinsten und innovativsten Rezept gekürt. In den 20 Franken Eintrittspreis ist eine Hofführung, eine Degustation sowie Pasta mit Rüeblikrautpesto inbegriffen. Das Fest dauert von 11 bis 17 Uhr.