Noch gibts keinen Ersatz für die Post in Otelfingen

Die Tage der Otelfinger Post sind gezählt. Weil immer weniger Personen den Schalter an der Bodenackerstrasse aufsuchen, will die Post ihr Angebot über einen Partnerbetrieb im Dorf abwickeln. Doch ein lokaler Betrieb, der den Postservice übernehmen kann, ist keiner in Sicht.

Die Post bietet für den Fall, dass sich keinen Partner für eine Postagentur finden lässt, einen Hausservice an, bei welchem der Pöstler auf seiner Tour die Briefe, Pakete und Zahlungen entgegennimmt. Doch das Angebot wäre bei weitem nicht dasselbe wie das einer Postagentur. Darum hat der Gemeinderat die Bevölkerung um Mitwirkung gebeten. Mitte Februar hat er mit einem Flyer nach Ideen gesucht, wer die Aufgaben einer Postagentur übernehmen könnte.

Ein neuer Vorschlag wird abgeklärt

Der Aufruf hat viele Bewohnerinnen und Bewohner bewogen, ihre Ideen kundzutun. Wie der Gemeindeschreiber Werner Wegmann in einer Mitteilung schreibt, sind sogar von angrenzenden Gemeinden Vorschläge eingegangen. «Es gab zahlreiche Vorschläge für Geschäfte und Standorte, die der Gemeinderat schon angefragt hat», hält Wegmann fest. «Es ist aber auch ein neuer Vorschlag darunter, den wir nun abklären.»

Bei der Suche nach einem neuen Standort sei aber wichtig zu verstehen, dass ein Lokal allein nicht ausreichend ist. «Der grösste Teil der Kosten fällt durch das Personal an.» Der Gemeinderat bedankt sich deshalb besonders bei jenen, die angeboten haben, selber mit Arbeitsleistung beizutragen. «Andere haben vorgeschlagen, Rentner und Rentnerinnen oder Arbeitslose zu beschäftigen. Auch diese Vorschläge wird der Gemeinderat prüfen.»

Eine weitere Idee lautete: Die Gemeinde solle das Defizit der Postfiliale übernehmen. «Ein solcher Entscheid würde aber die Finanzkompetenz des Gemeinderates übersteigen und müsste auf jeden Fall an der Gemeindeversammlung gefällt werden», hält Wegmann fest.