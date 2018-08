Noch ist die Einheitsidee sehr abstrakt

In einem ersten Entwurf des kantonalen Gemeindegesetzes hatte die Zürcher Regierung noch vorgesehen, die Schulgemeinden als Körperschaften generell abzuschaffen. Gelungen ist das nicht. So entscheidet nun jede der noch verbleibenden Nichteinheitsgemeinden selber darüber, ob sie die Einheit will oder nicht.

In Eglisau hat der Stimmbürger René Lee eine Einzelinitiative eingereicht, die eine solche Zweckheirat von Gemeinderat und Schulpflege verlangt. Am Donnerstag haben die beiden Behörden die Bevölkerung ein erstes Mal zu einer Informationsveranstaltung zum Thema ein­geladen. Kritik oder Widerstand war aus dem 30-köpfigen Publikum kaum zu vernehmen. Fragen schon – und auf diese hatte die Schulpflegevorsitzende Andrea Wenk eine fast schon standardisierte Antwort: «Das ist Teil des Prozesses.» Will sagen: Muss noch diskutiert werden, weiss man nicht, alles noch offen.

«Gemeinsam entscheiden»

Man steht am Anfang des Weges, entsprechend abstrakt bleibt alles. Wie sich «Synergien», «Strukturen», «Kulturen» oder «Prozesse» im Alltag dereinst anfühlen könnten, wird wohl später klar. Gemeindepräsident Peter Bär nennt zumindest eine Zahl: Er geht davon aus, dass der Gemeinderat einer Einheitsgemeinde ­Eglisau sieben Mitglieder haben müsste – statt der heutigen fünf.

Auch Initiant Lee legte kurz seine Argumente dar: Für ihn sei eine gemeinsame Finanzplanung ein wichtiger Punkt, auch die Entlastung der Schulpfleger, damit sie sich auf das Kerngeschäft Schule konzentrieren könnten. «Wichtige Entscheide müssen gemeinsam gefällt werden», sagte er.

In ersten Workshops, die Gemeinderat und Schulpflege hinter den Kulissen gemeinsam abgehalten haben, sind erste Grund­gedanken notiert worden. Dazu gehört die Überzeugung, dass es weiterhin eine eigenständige Wahl der Schulpflege geben soll und dass man sich von der neuen Einheitlichkeit eine rasche und niederschwellige Kommunikation erhofft. Wie Andrea Wenk weiter ausführte, gehe man beidseitig nicht davon aus, dass gross Steuern gespart werden können.

Umgesetzt per 2022

Am 23. September werden die Eglisauer an der Urne entscheiden, ob überhaupt weitere Abklärungen in Sachen Einheitsgemeinde vorgenommen werden. Würde man zustimmen, hätten die Behörden 18 Monate Zeit, um unter Einbezug der Öffentlichkeit und mit fachlicher Begleitung einen Entwurf für eine gemeinsame Gemeindeordnung auszuformulieren. Die Urnenabstimmung über diese Verordnung würde laut Zeitplan im Frühjahr 2020 über die Bühne gehen. Wie Gemeindeschreiber Martin Hermann am Donnerstag ausführte, würde man mit der Umsetzung dann sinnvollerweise warten bis zum Legislaturbeginn 2022. flo

InfosAlle Unterlagen sowie Fragen und Antworten der Debatte vom Donnerstag sind ab Montag auf www.eglisau.ch einsehbar. (Zürcher Unterländer)