Noch kann in Unterländer Clubs und Bars gefeiert werden

«Friday Moods» heisst die Party, die am Freitag ab 22 Uhr im Floor Club in Kloten steigen soll. Auf der Website des Clubs heisst es: «Bei uns erwartet dich qualitativ hochstehender Sound, ein sicheres Ambiente und nette Leute aus der Region, wie auch aus der ganzen Welt – denn der Flughafen ist nur einen Katzensprung entfernt.» In Zeiten des Coronavirus ist das nicht unbedingt ein Vorteil, denn die Zürcher Gesundheitsdirektion hat am Dienstagnachmittag neue Empfehlungen erlassen. Demnach sollen Veranstaltungen, bei welchen Gruppen aus Italien, China, Südkorea oder dem Iran teilnehmen, nicht durchgeführt werden, auch wenn es insgesamt weniger als 1000 Personen sind. Auf Anlässe, bei denen viele Leute in geschlossenen Räumen in engem körperlichen Kontakt stehen, soll ebenfalls verzichtet werden. Die Folge: Das Zürcher Nachtleben könnte zum Erliegen kommen. Letztlich können die Clubs aber selber entscheiden, ob sie die Partys absagen oder durchführen.

Situation wird laufend überprüft

Die Verantwortlichen des Floor Clubs in Kloten hatten am Mittwoch noch nicht entschieden, ob die Party am Freitag stattfinden wird oder nicht. Im Regensdorfer Industriegebiet kann hingegen, Stand jetzt, am Samstag gefeiert werden. Dort befindet sich der orientalische Club Dilaila, wo auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern bis zu 600 Gäste feiern können. Der Club lässt verlauten, dass man mit dem Kanton in engem Kontakt stehe, die für Samstag geplante Party aber sicher stattfinden wird. Man nehme das Thema Coronavirus ernst. Die Gesundheit der Gäste sei sehr wichtig. Die Bar 8304 in Wallisellen teilte am Mittwoch mit: «Nach aktuellem Stand finden sämtliche Konzerte und Veranstaltungen in unserem kleinen, feinen Rahmen statt.» Und als Aktion des Monats gibt es im alten Feuerwehrgebäude noch bis Samstag zwei Corona-Biere zum Preis von einem. «Die Corona-Abstinenz der Amis beschert uns tolle Einkaufspreise, welche wir gerne mit dir teilen möchten», heisst es im Newsletter der Bar. Laut einer Umfrage der PR-Agentur «5WPR» würden nämlich 38 Prozent der befragten US-Amerikaner aktuell auf das Getränk verzichten.

Diverse Veranstaltungen im Unterland abgesagt

Die rasante Verbreitung des Coronavirus macht jedoch vielen Unterländer Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Der Männerchor Nürensdorf hätte am Freitagabend mit einem Jubiläumsapéro seinen 75. Geburtstag feiern sollen. Die Veranstaltung wurde nun aber abgesagt. Ernst Weiss vom Vorstand begründet: «Insgesamt haben sich 75 Leute für die Feier angemeldet. Die meisten von ihnen sind 70 Jahre alt oder älter.» Und da diese Alterskategorie von der Corona-Epidemie am meisten gefährdet sei, entschloss man sich dazu, den Event abzusagen. «Das ist zwar schade, doch mit den ganzen Massnahmen, die wir bei einer Durchführung hätten beachten müssen, wäre das Ganze nicht mehr wie ein Fest gewesen sondern hätte eher an eine Beerdigung erinnert», sagt Weiss.

Die Kinderkleiderbörse, die vom 12. bis 14. März hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund der aktuellen Geschehnisse ebenfalls abgesagt. «Eventuell verschieben wir die Veranstaltung auf Anfang Mai. Da sind wir aber noch in Abklärung mit der Gemeinde, Schule und allen Helferinnen und Helfern», sagt Maja Ruckstuhl vom Frauenverein Niederglatt. Die Schule Wallisellen teilte am Mittwoch mit, dass der Besuchsmorgen von Donnerstag und Freitag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.