Noch mehr Kameras im Eisstadion – die Fans rücken stärker in den Fokus

Die bisherige Videoüberwachung im Eisstadion am Klotener Schluefweg stammt aus dem Jahr 2006. Damit ist sie hoffnungslos veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der Sicherheitsverantwortlichen im Stadion. Und das ist in erster Linie der Veranstalter der Eishockeyspiele, also der EHC Kloten. Aber auch die Stadt als Besitzerin des Stadion sowie der schweizerische Eishockeyverband und die Polizei reden in dieser Angelegenheit ein wichtiges Wort mit.

Der Klotener Stadtrat hat nun ausserhalb des Budgets einen Kostenbeitrag für eine neue Videoanlage im Eisstadion gesprochen. Gemäss einer Mitteilung übernimmt die öffentliche Hand zwei Drittel der Anschaffungskosten, höchstens aber 100 000 Franken. Eventuelle Zusatzeinrichtungen und der Unterhalt der neuen Technik müssen vom Eishockeyclub berappt werden, schreibt der Stadtrat weiter. Als Gegenleistung darf die Stadt die Videoanlage künftig auch für «eigene Bedürfnisse» nutzen.

Ablenkmanöver und Täuschungen

Dass die Anschaffung nicht einfach so erfolgt, liegt auf der Hand. So verlangt der Hockeyverband, dass die Stadien der NLA-Clubs mit geeigneten Videoanlagen überwacht werden. Gemäss Thomas Grädel, Leiter Sicherheit der Stadtverwaltung Kloten, geht es auch um eine lückenlose Beweisführung zuhanden der Polizei. Und diese war nicht mehr gewährleistet mit der alten Installation, die im Gegensatz zu einer jüngst getesteten Videoanlage mit achtfacher Linse, über nur einen Fokus verfügte und immer nur auf einen Ort aufs Mal gerichtet werden konnte.

Das Wissen darum führte sodann zu einem «Katz-und-Maus-Spiel» zwischen Matchbesuchern und Ordnungskräften. Die einschlägig bekannte «Szene» habe vermehrt mit Ablenkmanövern und Täuschungen auf den Rängen reagiert, währenddessen die strafbaren Vergehen abseits der Kamera passierten.

«Das Prinzip der Nulltoleranz wird hier konsequent durchgesetzt. Jeder Verstoss ist einer zu viel.»



Matthias Berner, Geschäftsführer EHC Kloten

So hätten mehrere Klotener Verfahren nicht zu Ende geführt werden können, da die Staatsanwaltschaft die Fälle mangels genügend guter Beweisbilder einstellen liess. Die Kantonspolizei, die diese Verfahren jeweils verfolgt, spricht von einem bis vier Fällen pro Saison über die letzten Jahre gesehen. Das habe auch dem Club weh getan, da etwa bei erzwungenen Spielunterbrüchen wegen Gegenständen, die aufs Eis geworfen würden oder illegalen Abbrennens von Feuerwerkskörpern in Stadien Bussen seitens Hockeyverband ausgesprochen werden, weiss Grädel.

Und wenn man mangels Beweisen niemanden für die Taten verantwortlich machen kann, entsteht eine doppelt unbefriedigende Situation: Einerseits bleibt der Verein auf dem Schaden sitzen und andererseits kommen die Täter ungeschoren davon und lachen sich erst noch ins Fäustchen. «Wir hatten uns dann entsprechend hämische Kommentare anhören müssen», sagt Grädel.

Höchstmögliche Sicherheit der Zuschauer

Dass dies nicht im Interesse des Sports sein kann, erklärt auch der EHC-Kloten-Geschäftsführer Matthias Berner. Er bestätigt, dass es ohne moderne Videoüberwachung keine Spielberechtigung vom Verband mehr geben würde. Deshalb habe sich der EHC Kloten auch in anderen Stadien umgesehen und sich die in jüngerer Zeit installierten Systeme dort zeigen lassen.

Die Stadt Kloten als Stadionbesitzerin habe in dieser Angelegenheit nichts verschlafen, die Dinge hätten sich nur entwickelt. Der Club erhalte von der Kantons- wie auch von der Stadtpolizei Kloten jederzeit grosse Unterstützung punkto Sicherheit im und ums Stadion. «Wir haben der Stadt Kloten zu danken, dass sie nun einen grossen Anteil der Kosten dieser neuen Anlage übernimmt», sagt der EHC-Geschäftsführer.

Sowieso sei es «äusserst wichtig», dass man möglichst alle Zwischenfälle auf den Zuschauerrängen aufzeichnen könne. «Unser oberstes Gebot ist die höchstmögliche Sicherheit aller Zuschauer in der Swiss Arena und in deren Umfeld.» Vergehen müssten zwingend zu Sanktionen führen, findet Berner. «Das Prinzip der Nulltoleranz wird hier konsequent durchgesetzt», sagt er und fügt an, «jeder Verstoss ist einer zu viel.» (Zürcher Regionalzeitungen)