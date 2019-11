Noch mehr Rücktritte aus der Schulpflege

Die Bachenbülacher Schule durchlebt unruhige Zeiten. Wie nun publik wurde, haben zwei weitere Mitglieder der Behörde, darunter der Vizepräsident, den Rücktritt eingereicht. In beiden Fällen erfolge dieser Schritt aus beruflichen Gründen, heisst es in einer Mitteilung der Schulpflege. Der Bezirksrat habe beiden Rücktrittsgesuchen entsprochen. Während Vize-Präsident Danny Carniello (FDP) per sofort zurücktritt, wird der parteilose Roger Kapp im Amt bleiben, bis eine Nachfolge gefunden ist. Kapp ist für die personellen Belange zuständig.

Linienpilot Carniello, der der Schulpflege seit 2014 angehört, habe nach einer Auszeit, während der er eine Weiterbildung absolviert hat, feststellen müssen, dass er das Amt nicht wieder aufnehmen könne. Landschaftsgärtner Kapp hat seinen Sitz vor eineinhalb Jahren in einer Kampfwahl erobert. «Auch bei ihm sind es die unregelmässigen Arbeitszeiten, die zum Rücktritt geführt haben», erklärt Schulpflegepräsident Harry Sprecher auf Anfrage.

Umstrittene Kündigung

Damit sind in der Bachenbülacher Schulpflege drei Sitze zu vergeben. Präsident Harry Sprecher (FDP) hatte bereits vor den Sommerferien aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch er bleibt im Amt, bis eine Nachfolge gefunden ist. Die beiden jüngsten Rücktritte hätten nichts mit der Kündigung der bisherigen Schulleiterin zu tun, betont Sprecher. Diese Kündigung hatte kurz vor den Herbstferien eine aussergewöhnliche Reaktion ausgelöst. Rund 30 Mitarbeitende der Schule verfassten ein Schreiben, das sie nicht nur an die Schulbehörde und den Bezirksrat, sondern auch an alle Eltern der Bachenbülacher Schulkinder schickten. Die Kolleginnen und Kollegen machten sich für Schulleiterin Yvonne Wild stark. Deren Kündigung sei «wegen unüberbrückbarer Differenzen mit einem Mitglied der Schulbehörde» erfolgt, hiess es darin.

Hilfe durch externen Berater

Sprecher ist seit siebeneinhalb Jahren Präsident der Schulpflege. Mit der neuen Amtszeit sei die Belastung deutlich grösser geworden, stellt er fest. In der Behörde gebe es unterschiedliche pädagogische Grundhaltungen. Und er räumt ein: «Wir haben Schwächen auf der strategischen Ebene, die wir aufarbeiten müssen.» Dabei lässt sich die Schulpflege von einem externen Berater helfen. Dadurch hoffe er, seiner Nachfolge eine gut geführte Schule zu übergeben. «Das ist mir ein wichtiges Anliegen, denn die Schule Bachenbülach ist mir ans Herz gewachsen.»

Am 17. November ist der erste Wahlgang für die Nachfolge Sprechers ergebnislos verlaufen. Niemand erreichte das absolute Mehr. Am meisten Stimmen holte Ravi Prakash (parteilos), gefolgt von Marion Heidelberger (parteilos) und Thomas Lüthi (SVP). Der zweite Wahlgang für das Präsidium ist auf 9. Februar 2020 angesetzt. Das Wahlverfahren für den Ersatz der beiden Mitglieder muss nun erst eingeleitet werden. Dabei wäre auch eine stille Wahl möglich, sofern sich nicht mehr als zwei Kandidierende zur Verfügung stellen. Die Stelle einer neuen Schulleitung wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben.

Eltern sind verunsichert

Bei den Eltern würden die derzeitigen Vorgänge in der Schule für grosse Verunsicherung sorgen, sagt Manuela Meier, Präsidentin des Bachenbülacher Elternrats auf Anfrage. «Gebrodelt hat es schon lange, aber die Kündigung der Schulleiterin hat den Konflikt zwischen Behörde und Schulleitung nun ans Licht gebracht.» Ihr ist es wichtig, zu betonen, dass sich der Elternrat voll hinter die Schulleiterin und die Lehrpersonen stellt: «Sie leisten eine hervorragende Arbeit.» Die Sorge der Eltern sei jetzt, dass nach der beliebten Schulleiterin weitere Lehrpersonen die Bachenbülacher Schule verlassen.

Natürlich, so Meier, würde man sich eine möglichst rasche Einkehr von Ruhe wünschen. «Doch die Aufarbeitung der Geschehnisse wird Zeit in Anspruch nehmen, auch nach den Neuwahlen», ist sie überzeugt. Auch an der Schulgemeindeversammlung vom 5. Dezember werden die Schwierigkeiten in der Schule zur Sprache kommen. «Der Elternrat hat eine entsprechende Anfrage eingereicht», sagt Meier.

Weiter in der Schulpflege verbleiben werden die parteilosen Mitglieder Andrea Hug und Susanne Cifuentes. Cifuentes ist derzeit krank geschrieben.