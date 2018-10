Dieser Teil der Geschichte ist ganz einfach: Wenn der EHC Kloten nicht abgestiegen wäre, dann würde Fabian Ganz auch diese Saison für den HC La Chaux-de-Fonds spielen. Bei den Jurassiern hatte der Embracher 2016 einen Zweijahresvertrag unterschrieben, «mit einer Option für eine dritte Saison». Diese Option hatte Ganz im Verlauf der vergangenen Saison auch bereits gezogen.

Dann aber wurde Kloten von den SCRJ Lakers aus der National League geworfen – und der Ganz-Agent meldete sich: Kloten benötigte Spieler, plötzlich gab es «die Riesenchance für mich», in die Heimat zurückzukehren. Denn auch seine Frau kommt aus Embrach. Dazu steht da im Ort der Familienbetrieb, das Sanitärgeschäft, in dem Fabian auch während seiner Zeit in Olten mitarbeitete und in dem er heute wieder Hand anlegt. Mit Loic Burkhalter, Sportchef in La Chaux-de-Fonds, waren die Modalitäten für eine Vertragsauflösung schnell gefunden.

Mehr bringen

Fabian Ganz war in Olten (wo er von 2012 bis 2016 spielte) und nachher in «La Tchau» in durchschnittlichen Saisons einer der produktivsten Schweizer Verteidiger in der Swiss League, in guten der mit Abstand produktivste. 46 Skorerpunkte (2015/2016) erzielte er für Olten, 41 (2016/2017) für La Chaux-de-Fonds. In seinem letzten Jahr dort kam er wegen einer Verletzung nur auf 27 Spiele und dennoch auf 22 Punkte – Werte eines Topstürmers.

Mit einem Assist aus fünf Spielen ist er an seinem neuen Ort – das Wortspiel drängt sich geradezu auf – noch nicht «ganz» angekommen. In der Vorbereitung schoss und traf er oft, in der Meisterschaft ist das noch nicht so. «Ich weiss, dass ich schiessen muss, doch manchmal lässt die Situation das nicht zu. Aber ich muss mehr bringen.» Die Erfahrung – und die hat er mit 28 durchaus – zeige: «Wenn es mal nicht so läuft, darf man nicht aufhören mit Schiessen. Irgendwann klappt es dann schon.» So sieht er auch die Situation mit Kloten. «Die zwei Niederlagen müssen für uns ein Weckruf sein. 90 Prozent Leistung reichen nicht in dieser Liga. Negativerlebnisse können uns helfen. Die Verantwortung muss auf mehr Schultern verteilt werden, das ist mit unserem Kader möglich.» Sie hätten noch viel Arbeit vor sich.

Feste Grösse im Jura

Trotz Ganz’ beeindruckender Punkte war die National League nie ein konkretes Thema für ihn. «Ich will spielen, ich will nicht als achter Verteidiger kaum Einsätze haben oder sogar auf der Tribüne Platz nehmen.» Ganz, der mit Eishockey in Bülach begann, entschied sich früh für die Defensive. «Da habe ich meine beste Chance gesehen, Fuss zu fassen.» Der Wechsel zu den GCK Lions präsentierte sich als Aufstieg, 2008 spielte er an der U-18-Weltmeisterschaft.

Doch seine internationale Karriere geriet ebenso wie diejenige bei den Zürchern ins Stocken. Deshalb entschied sich Ganz als 19-Jähriger, innerhalb der NLB zu wechseln. Seine Wahl fiel 2009 auf die Young Sprinters. Es war kein glücklicher Schritt: Der Neuenburger Club ging noch im gleichen Jahr in Konkurs. Im HC Thurgau, dem heutigen Kloten-Gegner, fand er Unterschlupf. Und nach dem Qualifikationsende bekam er gar die Chance, in La Chaux-de-Fonds in den Playoffs auszuhelfen. Seine Leistungen dort brachten ihm einen Vertrag ein. Dass er nach den vier Jahren in Olten wieder dorthin zurückkehrte, hatte seine Logik. «Ich habe mich dort immer wohlgefühlt, dazu spürte ich, dass mich der Club wollte. Natürlich bist du lieber an einem Ort, an dem sie dich unbedingt wollen.» Wie nun in Kloten.

Zwei WM-Medaillen

Obwohl Fabian Ganz «nur» in der zweithöchsten Liga spielt, gewann er schon WM-Silber und WM-Bronze. Und zwar in seiner zweiten Sportart, dem Inline­hockey. Bis 2014 spielte er in der Nationalmannschaft, die an der WM der Firs (Internationale Rollsport Federation) teilnahm. 2010 gab es in der Nähe von Prag WM-Silber. 2013 ging die Reise einiges weiter. Die WM fand in Anaheim (Huntington Beach) statt, die Schweizer holten Bronze. «Und nachher sind wir direkt an die World Games nach Kolumbien gereist.» Drei Wochen war das Team damals unterwegs, einen Teil der Reise mussten die Spieler selber bezahlen. Wenn man Ganz davon erzählen hört, kommt man zum Schluss: Es muss ein grossartiges Erlebnis gewesen sein.

Inlinehockey zum Spass und Ausgleich mit seinen Embracher Freunden ist heute kein Thema mehr. Die Konzentration gilt dem Eishockey, der Arbeit und der Familie. Im Eishockey will Fabian Ganz so schnell wie möglich dafür sorgen, dass er ganz in Kloten ­ankommt. (Zürcher Regionalzeitungen)