Notärzte sind ab Januar schneller bei den Patienten

In der Garage des Rettungsdienstes vom Spital Bülach versammleten sich gestern Nachmittag ein paar dutzend Leute um ein Auto der Marke Audi. Dieses ist in knalligen Gelb- und Blautönen bemalt. Auf der Motorhaube steht mit Grossbuchstaben «Notarzt». Es handelt sich um das neue Notarzteinsatzfahrzeug, welches ab dem 3. Januar bei Notfällen im Unterland zum Einsatz kommen wird.

Rolf Gilgen, CEO des Spitals Bülach, sagt: «Bisher boten wir umliegende Notärzte von Schutz & Rettung Zürich und Winterthur oder der Luftrettung auf. Wenn im Unterland also ein Notarzt gebraucht wurde, musste dieser zum Beispiel von Zürich her ausrücken.» Neu halten sich auch im Spital Bülach Notärzte zum Einsatz bereit, wodurch Notfälle im Unterland schneller abgedeckt werden können. «Ziel unseres neuen Notarztsystems ist, den Patienten eine rasche und erstklassige Versogung zu bieten», sagt Gilgen.

Notärzte unterstützen vor Ort

Ein Notarzt kommt zum Einsatz, wenn sich der Patient in einer lebensbedrohlichen Lage befindet. Ob das der Fall ist, entscheidet die überregionale Einsatzleitzentrale, die Notrufe auf die Nummer 144 entgegennimmt. Von dort aus werden die hilfesuchenden Anrufer beraten und die entsprechenden Einsatzkräfte und Rettungsmittel aufgeboten. Klaus Homburg ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Bülach. Er sagt: «Wenn es um Leben und Tod geht, rückt zusätzlich zu den Sanitätern ein Notarzt aus.» Als Beispiele nennt er Herzinfarkte, schwere Autounfälle mit mehreren Verletzten und Stürze aus über drei Metern Höhe.

Die Notärzte begeben sich in Begleitung eines Rettungssanitäters mit ihrem eigenen Fahrzeug zur Unfallstelle. «Der Einsatzwagen eines Notarztes ist genau gleich ausgestattet wie ein Krankenwagen. Ausser, dass es kein Bett gibt, auf dem man einen Patienten transportieren könnte.» Deshalb rücken in solchen Situationen immer mindestens zwei Fahrzeuge aus: Ein Krankenwagen und der Notarzt mit seinem Fahrzeug. «Dadurch können sich einerseits mehr Einsatzkräfte um Patienten kümmern, andererseits ist der Notarzt unabhängig von den Sanitätern und kann jederzeit an einen anderen Ort ausrücken», erklärt Homburg.

Neue Ära beginnt

Die Kompetenz von Rettungssanitätern in Notfallsituationen ist durchaus hoch. In akuten Fällen werden dennoch medizinisch ausgebildete Einsatzkräfte, eben Notärzte, benötigt. Deshalb sprach Rettungsdienst-Leiter Homburg gestern bei der Einweihung des Notarzteinsatzfahrzeug vom Beginn einer neuen Ära. «Der Notarztdienst am Standort Spital Bülach verkürzt die Zeit zwischen Alarmierung und Eintreffen des Notarztes auf Platz im Unterland. Zudem bringen die Ärzte wichtiges medizinisches Wissen mit.»

CEO Rolf Gilgen nutzte die Gelegenheit ausserdem, um einige Zahlen zu präsentieren. «Der Rettungsdienst des Spitals Bülach verzeichnet pro Jahr über 4100 Einsätze. Das sind im Durchschnitt elf Einsätze pro Tag.» Die Tendenz sei leicht steigend. «In diesem Jahr ist diese Zahl vermutlich auf zwölf Einsätze pro Tag angestiegen.» Das Team besteht aus 30 Mitarbeitenden, die auf drei Rettungswagen zugreifen können. Sie stellen das ganze Jahr von den Standorten Bülach und Steinmaur aus die Gesundheitsversorgung für das Unterland und die angrenzenden Regionen sicher — rund um die Uhr. (Zürcher Unterländer)