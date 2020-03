Notkredit für Klotens Gewerbe beantragt

Der Stadtrat von Kloten hat am Dienstagabend beschlossen, dem 32-köpfigen Gemeinderat (Stadtparlament) einen Rahmenkredit von insgesamt zwei Millionen Franken für wirtschaftliche Nothilfe zu beantragen. Der Entscheid sei einstimmig gefallen, heisst es in der Mitteilung des Stadtrates. Das betreffende Geld soll zur Unterstützung von örtlichen Unternehmen eingesetzt werden. «Ausserordentliche Lagen erfordern ausserordentliche Entscheidungen», hält die Klotener Regierung fest. Die zu erwartenden «drastischen Auswirkungen» auf die Wirtschaft wegen der Coronavirus-Pandemie hatte den Stadtrat veranlasst sofort etwas für die Betroffenen zu tun. Namentlich soll ein Unterstützungspaket für «kommunale Institutionen und das lokale Gewerbe» geschnürt werden. Dies in Ergänzung zu den in Aussicht gestellten Geldern von Bund und Kanton, wie es heisst. Die wirtschaftliche Nothilfe sie zugunsten derer gedacht, die als Folge der Coronavirus-Pandemie unverschuldet in Not geraten in diesen Wochen und Monaten.

Sondersitzung am 28. März

Die Bewilligung eines Kredits in dieser Höhe obliegt letztlich dem Stadtparlament. Daher liegt es nun an den Klotener Gemeinderäten über den stadträtlichen Antrag zu beraten. Dem Wunsch des Stadtrates dies möglichst zeitnah zu tun, ist der Präsident des Stadtparlaments denn auch schon nachgekommen. Heiri Brändli (EVP) hat am Mittwoch, einen Tag nach der Stadtratssitzung, gleich eine ausserordentliche Sitzung des Parlaments einberufen.

So wird die Klotener Legislative am Samstag 28. März über diese Nothilfegelder aus der Stadtkasse entscheiden. «Aus Sicherheitsgründen und infolge der Auflagen vom Bund werden wir diese Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch der Presse durchführen», schreibt der Ratspräsident zur Ankündigung der Sondersitzung.

Voten der Abwesenden werden verlesen

Parlamentsmitglieder, die sich an einer solchen Sitzung nicht wohl fühlen oder zu einer Risikogruppe gehören, könnten sich jederzeit beim Ratspräsidenten entschuldigen. Dies gilt auch sonst. Aber in dieser besonderen Situation gibt es eine Ausnahmeregelung. «Allfällige Voten können ausnahmsweise schriftlich dem Ratspräsidenten zugesandt werden», heisst es aus dem Ratssekretariat. Ratspräsident Brändli werde die Voten der Abwesenden dann an der Sitzung vom 28. März verlesen.

Ohne Ausnahmeregelung gilt aber: «Falls sich jemand krank fühlt oder krank ist, so ist die Teilnahme an der Parlamentssitzung untersagt.» Das Gremium gilt als beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend sei, steht im Artikel 15 des Geschäftsreglements. Falls der Bundesrat weitere Bestimmungen bis zur Sitzung erlassen würde, so würde die Situation neu beurteilt, heisst es an die Adresse der Klotener Parlamentarier weiter.

Das Geld ist vorhanden

Stadtpräsident René Huber zeigt sich derweil zuversichtlich, dass die «extrem ausserordentliche Lage» gemeinsam bewältigt werden kann. Dazu brauche es «rasches, aussergewöhnliches und unbürokratisches Vorgehen», lässt er sich in der offiziellen Medienmitteilung zitieren.

Kloten hat für das laufende Jahr ein Budget mit Gesamtausgaben in der Höhe von 206,4 Millionen Franken und rechnete eigentlich mit einem Überschuss von rund 1,6 Millionen Franken. In den vergangenen zehn Jahren gab es in Kloten jeweils mit einer Ausnahme nur Überschüsse, zuletzt gar wiederholt in zweistelliger Millionenhöhe. Allein in den letzten beiden abgeschlossenen Rechnungsjahren 2017 und 2018 spülte die gute Wirtschaftslage der Flughafenstadt Überschüsse von 27,2 sowie 24,5 Millionen Franken in die Kasse.

Zwischen 2011 und 2018 hat die Stadt Kloten so insgesamt über 95 Millionen Franken mehr erwirtschaftet wie budgetiert worden war. Für das laufende Jahr sind gar 10 Millionen Franken als finanzpolitische Reserve im Budget ausgewiesen.