Nürensdorf verschenkt Abfallsäcke

Die Abfallbeseitigung innerhalb einer Gemeinde darf nicht als gewinnbringendes Geschäft betrieben werden. So schreibt es das Gesetz vor. Doch weil in Nürensdorf das gemeindeeigene Abfallkonto übervoll ist, muss die Gemeinde handeln. Lag der Kontostand vor genau zehn Jahren noch bei 372000 Franken, hat sich der Saldo inzwischen vervielfacht. Bis zum Ende dieses Jahres wird das Nürensdorfer Abfallkonto einen Stand von 1,7 Millionen aufweisen. Das ist buchstäblich zu viel des Guten. So ähnlich drückte es jedenfalls auch Gemeindepräsident Christoph Bösel (SVP) an der vergangenen Gemeindeversammlung am Mittwochabend aus. Diese Einsicht war bei der Gemeinde auch deswegen gereift, weil offenbar die Aufsichtsstellen, die den Gemeinden im Kanton auf die Finger schauen, auf den zu hohen Kontostand hingewiesen hatten.

Denn wie auch beim Abwasser gilt bei der Abfallbeseitigung in den Gemeinden das Verursacherprinzip. Wenn alle nur exakt die eigenen Aufwände berappen müssen, sollte das eigentlich ein Nullsummenspiel ergeben. So schreibt es im Prinzip auch das Gesetz vor. Deshalb müssen für solche Angelegenheiten eigene Abrechnungen mit eigenen Konten geführt werden. Das läuft unter dem Titel Spezialfinanzierung.

Rückweisung abgeblockt

Mehr Vermögen anhäufen ist zwar erlaubt, allerdings nur, wenn Investitionen bevorstehen – etwa in eine neue Sammelstelle oder für die Sanierung von alten Anlagen. Doch in Nürensdorf will man davon nichts wissen. Der Vorschlag eines Birchwilers, mit dem überschüssigen Geld nun alte Deponien in der Gemeinde zu öffnen, um die Altlasten nachträglich sauber zu entsorgen, traf unter den 55 Stimmberechtigten (1,4 Prozent) in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Ebnet auf wenig Begeisterung. Nur gerade elf Stimmen unterstützten diese Idee, 39 Hände reckten sich dagegen. Was der Gemeinderat nun als Lösung vorschlage, sei aber nicht nachhaltig kritisierte der Birchwiler. Es gebe bedeutend bessere Ansätze, als einfach die zu viel eingezogenen Gebührengelder mit der Giesskanne zu verteilen. Doch nun wird genau das vorgenommen in Nürensdorf. Dagegen erhoben sich keine weiteren Stimmen und auch die Rechnungsprüfungskommission hatte nichts einzuwenden.

In der Endabstimmung sprachen sich die Stimmberechtigten mit grossem Mehr für den ganz offensichtlich zu verlockenden Vorschlag des Gemeinderates aus. Dieser sieht vor, bis 2024 jedem Haushalt und jedem Gewerbebetrieb in der Gemeinde jährlich zwei Rollen Abfallsäcke zu verschenken. Zudem werden die Grundgebühren beim Abfall um 50 Prozent gesenkt. Das betrifft die Hauseigentümer, welche für jeden Container, der im Auftrag der Gemeinde geleert wird, eine jährliche Gebühr berappen.

Altlasten sind heisses Eisen

Die beschlossene Gratis-Abgabe von Kehrichtsäcken sowie die Halbierung der Grundgebühren sorgen gemäss Berechnungen des Gemeinderates für eine Reduktion des Saldos im Abfallkonto auf unter eine Millionen Franken. Bis Ende 2024 dürften somit noch gut 900000 Franken übrig bleiben.

Der unterlegene Antragsteller hatte bereits im Vorfeld der Gemeindeversammlung eine offizielle schriftliche Anfrage nach Paragraf 17 zum Thema Altlasten eingereicht. Dass an diesem Abend das Thema Abfall ohnehin zur Sprache komme, habe er nicht gewusst. Und so musste sich der Gemeinderat auch noch weiter zum Thema äussern. Denn auf der Baustelle des ehemaligen Restaurants «Chrüzstrass» in Birchwil sind Überbleibsel einer alten Deponie zum Vorschein gekommen.

Wie gefährlich diese Altlasten denn seien, wollte der Bewohner aus der Nachbarschaft unter anderem wissen. Diese Abfälle seien möglicherweise belastet, aber das Gebiet «weder überwachungs-, noch sanierungsbedürftig». Falls etwas zum Vorschein komme, würden Spezialisten beigezogen und die Altlasten entsorgt. Mit Ausnahme des Kugelfangs beim alten Schiessstand plant der Gemeinderat jedoch keine weiteren Sanierungen. Alle übrigen belasteten Standorte im Gemeindegebiet will man nicht aus eigenen Stücken sanieren lassen. Ein nicht vollends glücklicher Fragesteller meinte anschliessend dazu: «Ich bin der Meinung, man könnte auch etwas tun, wozu man nicht gesetzlich verpflichtet ist.»

Budget durchgewinkt

Ausserdem wurde das Budget 2020 ohne Diskussion mit grossem Mehr durchgewinkt. Es sieht bei 31,9 Millionen Franken Aufwand ein Defizit von knapp einer Million vor. Finanzvorsteher Daniel Neukomm (FDP) liess bei der Präsentation des Budgets durchblicken, dass die Jahresrechnung 2019 wohl um eine Million Franken besseren abschliessen wird, als vor einem Jahr gedacht. Weiter stimmten die Nürensdorfer der Kreditabrechnung für neue Wasserzähler in der Gemeinde grossmehrheitlich zu. Die einst bewilligte Summe von 420'000 Franken wurde um 27 Prozent unterschritten. (cwü)