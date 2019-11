Nürensdorfer Schoggifabrik zieht ins «Valley» nach Kemptthal

Sanja Geisser ist erleichtert. Die 52-jährige Chefin und neue Besitzerin eines unscheinbaren Nürensdorfer Schokoladeunternehmens hat die grösste Herausforderung ihrer noch jungen Karriere als Chocolatière gemeistert. Kaum übernommen, musste sie unter Zeitdruck einen neuen Standort für die Traditionsfirma finden. Ein solcher ist nun gefunden, aber die Neuigkeit will sie nicht am Telefon preisgeben, sondern lädt zu einem Besuch vor Ort ein.

Schon als die wirblige Thurgauerin die «Schoggifabrik» im Januar 2018 übernommen hatte, wusste sie von den Bauplänen der ehemaligen Besitzerin und Eigentümerin des Hauses am Produktionsort im Dorfzentrum von Nürensdorf. Die bisherige Inhaberin, Susanne Kaspar-Mathys, welche den Familienbetrieb bis Ende 2017 geführt hatte, will am angestammten Firmensitz nämlich zwei neue Häuser bauen und setzt nicht mehr auf Schokolade, sondern nur noch auf Wohnen. Statt Pralinés, Kirchstängeli und Schoggiherzen entstehen an der Ecke Baltenswilerstrasse/Lindauerstrasse in den kommenden Jahren 18 neue Mietswohnungen.

Sanja Geisser blickt hoffnungsfroh in die Zukunft am neuen Standort Kemptthal. Seit 2018 ist sie die neue Chefin einer kleinen, traditionsreichen «Schoggifabrik» aus Nürensdorf.

Nachfolgerin Geisser war daher dringend auf eine neue Produktionsstätte für die Firma und deren zwölf Mitarbeiter angewiesen. In der kleinen Gemeinde am Rand des Glattals zu bleiben war mangels passender Gewerbeliegenschaften nicht möglich und in Richtung Flughafen und noch näher bei Zürich seien die Immobilienpreise schlicht zu teuer, um mit einer Schoggiproduktion einzuziehen. Deshalb zieht die neue Chefin mit ihrer ganzen Belegschaft nun in Richtung Nordosten.

Süss statt würzig

Beim erwähnten Besuch in der Schokoladenverarbeitung vor Ort verkündet die neue Inhaberin der Traditionsfirma Mathys den neuen Standort: «Wir ziehen ins Valley nach Kemptthal.» Besser bekannt ist das «Valley» als Wiege der Schweizer Fertigsuppen-, Flüssigwürze und Bouillonwürfel-Produktion. Zwischen Bahnlinie und Hauptstrasse eingeklemmt, liegt in Kemptthal nämlich die Gründungsstätte des späteren Weltkonzerns Maggi, der an Nestlé überging, und wo heute mehrere hundert Angestellte für den Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan an neuen Produkten forschen.

Da wo Julius Maggi 1869 von seinem Vater die örtliche Mühle übernahm und ab den 1880er-Jahren ein völlig neues Geschäft mit herben Halbfertig- und Fertigprodukten aufbaute, werden die Neuzuzüger aus Nürensdorf nun definitiv für etwas süssere Düfte in der Nase sorgen.

Nebst Stängeli mit verschiedensten hochprozentigen Füllungen (Absinth als trendiger Favorit) produziert die Confiserie Mathys unter Schoggi.ch auch Käfer und Herzen sowie Tierchen und verpackt diese in unzähligen Farbvarianten.

«Ich wusste sofort; da muss ich hin», schwärmt Geisser vom neuen Standort. «Hier haben wir schon sehr wenig Platz», gibt sie beim Rundgang in der Nürensdorfer Produktionstätte zu bedenken. Diese befindet sich unscheinbar in einem alten Wohnhaus mit Baujahr 1960.

60 Sorten Pralinés im Angebot

Dass die Pralinéproduktion im nächsten Frühling nach genau 60 Jahren nun eine Luftveränderung erfährt und in bedeutend grösseren Hallen fortgeführt werden kann, sieht Geisser als Notwendigkeit. «Wir müssen wachsen, um zu überleben», sagt die Unternehmerin, die sich in vielen Branchen auskennt und zuvor in der Druckerei-, Textil- und Marketingbranche tätig war. Wachstum soll die Süssigkeiten, die vorläufig noch aus Nürensdorf kommen, künftig auch im Ausland wieder zur gefragten Spezialität machen. Zu den besten Zeiten lieferte man aus dem Zürcher Unterland bis nach Japan. Heute gehören ausschliesslich Schweizer Bäckereien und der hiesige Fachhandel zu den Abnehmern.

Nebst 60 Sorten Pralinés ist man besonders stolz auf die Farbenvielfalt bei den möglichen Verpackungsvarianten der Käfer, Herzen, mit Alkohol gefüllten Stängeli, Fischen und anderen Tierchen. Im Maschinenpark, der im Erdgeschoss des heutigen Wohnhauses für die Herstellung und zur Verpackung zur Verfügung steht, gibt es massgefertigte Einzelroboter, aber auch altbewährte Ingenieurskunst vergangener Dekaden. «Das sind wie alte Porsches», sagt Geisser über manche Maschine aus der Gründungszeit des Betriebes vor bald 75 Jahren. Teils funktionieren sie mit Druckluft und teils mit Starkstrom. Angeschafft hatte die Maschinen noch der alte Patron Hans Mathys. «Die leisten uns noch heute wertvolle Dienste», erzählt seine Nachfolgerin.

Neu mit grossem Fabrikladen

Die Zahlen stets im Griff zu behalten, ist nicht nur eine Grundvoraussetzung in ihrem Metier als Geschäftsführerin, sondern auch etwas, das Geisser gern anderen vermittelt. So unterrichtete die Ostschweizerin auch schon gezielt andere Frauen und stand ihnen mit Budget-Coachings zur Seite. Daher weiss sie, was Künftig gefragt ist und sie sich leisten kann. So soll der Absatz von Schoggiprodukten aus dem Hause Mathys jedenfalls nach oben zeigen in den kommenden Jahren. Obs gelingt neue Märkte zu erobern, muss die Quereinsteigerin in der Schoggibranche erst noch beweisen. Was sie zuversichtlich stimmt: «Am neuen Standort herrscht eine super Stimmung und viel Dynamik.» Dort wird sie auch vermehrt auf den bislang etwas stiefmütterlich behandelten Direktverkauf setzen. «Darauf werde ich mehr Wert legen, denn auf dem Fabrikareal im ‹Valley› hat es viel potenzielle Kundschaft.» Die einprägsame Internetadresse Schoggi.ch wird ihr dabei ebenfalls helfen. Und vor Ort, auf dem zuvor halb verwaisten Maggi-Areal, wurden bereits drei Dutzend neue Firmen mit vielen Angestellten angesiedelt.

Von Planungsbüros über ein Motorsport Kompetenzcenter und das Kantonsspital Winterthur, bis zum Mozzarellaproduzenten, Kaffee-«Brauer» und Catering Services der Migros ist eine breite Palette an Betrieben eingezogen. Gewohnt wird dort nicht, aber gearbeitet: bis in ein paar Jahren sollen auf dem denkmalgeschützten Fabrikgelände je nach Quelle bis zu 2000 neue Mitarbeiter tätig sein.

Aus Confiserie-Sicht gibt es in Kemptthal bereits ein schokoladenverwandtes Start-Up, das ein Projekt zum Rösten von Kakaobohnen verfolgt. Inspiration und – wer weiss – auch Synergien könnten auch die Nürensdorfer Schokoladeprofis neue Perspektiven eröffnen. «Wir werden jedenfalls weiterhin Vollgas geben», sagt Geisser. Im Mai 2020 werden es ihr die alten «Porsches» rund viereinhalb Kilometer Luftlinie entfernt am neuen Standort gleichtun. Bis dahin macht sich Sanja Geisser voller Ideen und strotzend vor Energie daran den grossen Umzug zu planen.