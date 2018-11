Nürensdorfer halten an tiefen Steuern fest

Für das kommende Jahr rechnet der Gemeinderat im Budget erneut mit einem Defizit. Nach rund 34 000 Franken für dieses Jahr hat er für das nächste nun sogar 1,55 Millionen Franken Minus veranschlagt. Dies bei einem Gesamtaufwand von knapp 30,5 Millionen Franken in der Erfolgsrechnung. «Das Budget 2019 ist etwas speziell», sagte Finanzvorsteher Daniel Neukomm (FDP) vor 51 Stimmberechtigten (1,3%) am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Ebnet an der Nürensdorfer Gemeindeversammlung.

Er wies auf die ab 2019 zwingend vorgegebenen neuen Budgetierungsregeln hin, weshalb die Zahlen nicht mehr 1:1 vergleichbar seien zu denen der früheren Jahre. Was damit zu tun hat, dass alle Gemeinden im Kanton nun nach den Vorgaben von HRM2 vorgehen müssen in ihrer Rechnungslegung. Und weil sich die Nürensdorfer in diesem Zusammenhang an der Budgetversammlung vor einem Jahr auch gleich dazu entschieden eine Neubewertung ihres Gemeindevermögens vorzunehmen, brauche es nun «etwas Turnakrobatik», um den Durchblick zu behalten, räumte Neukomm ein. So stehen jetzt nach dem «Restatement» rund 13 Millionen Franken mehr in den Büchern als zuvor. Fortan wird anders abgeschrieben – 2019 insgesamt 2,3 Millionen, davon fast eine Million bei Schulliegenschaften.

Strassensanierungen kosten

Ausserdem plant die Gemeinde mit rund 1,2 Millionen Franken deutlich weniger Investitionen als im Vorjahr (3,2 Mio.). Über die Hälfte dieser Summe ist für Stassensanierungen bestimmt.

Ebenso diskussionslos wie dem Budget stimmten die Anwesenden auch dem Steuerfuss von 90 Prozentpunkten zu. «Wir sind der Überzeugung, dass der Steuerfuss auch in den nächsten Jahren stabil gehalten werden soll», schickte Gemeindepräsident Christoph Bösel (SVP) der Abstimmung voraus. Mit dem Ja behält Nürensdorf einen der tiefsten Gemeindesteuersätze der Region. Nur Winkel, Neerach (beide 76%) und Lufingen (89%) liegen im Unterland tiefer. (Zürcher Unterländer)