Nun entscheidet der Regierungsrat über die Zukunft von Bus 555

Der Bus 555 soll ab Dezember keinen Schwenker mehr über die Chlupfwisstrasse und das Hüebliquartier machen. Dadurch werden unter anderem bessere Zuganschlüsse am Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen ermöglicht. Die Folge: Die drei Haltestellen «Hüeblistrasse», «Rossstall» und «Kronenweg» fallen weg. Bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern sorgen diese Pläne für rote Köpfe. Auf ihren Wunsch hin fand Ende August eine Informationsveranstaltung zum Thema Fahrplanwechsel statt. An jenem Abend wurde dann äusserst emotional diskutiert. Die Haltung zur Änderung war derart negativ, dass der Gemeinderat damals angekündigt hat, einen Rekurs gegen die Anpassung der Busroute zu prüfen.

Weniger Passagiere

Nun hat die Behörde ihren Worten Taten folgen lassen. Ein entsprechendes Dokument wurde am 12. September beim Zürcher Regierungsrat eingereicht. Im Rekursschreiben heisst es: «Wir beantragen, die bisherige Routenführung beizubehalten. Sollte eine Möglichkeit bestehen die Routenführung beizubehalten und gleichzeitig beide Züge (von und nach Zürich) am Bahnhof zu bedienen, wäre das die optimale Lösung.» Für einen Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde sei die Routenanpassung eine Verschlechterung, da sich die Gehdistanz zur zentralisierten Bushaltestelle an der Wehntalerstrasse für sie verlängern würde, schreibt der Gemeinderat. Insbesondere für ältere und gehbehinderte Personen sei dies ein enormer Nachteil. «Dadurch würde man in Zukunft viele Buspassagiere verlieren.»

Die per Fahrplanwechsel neu vorgesehene Bushaltestelle würde – in Richtung Bahnhof – direkt auf der Wehntalerstrasse zu stehen kommen. Da diese eine sehr stark befahrene Hauptstrasse sei, welche gemäss Hochrechnungen der Kantonspolizei über 10000 Fahrzeuge pro Tag passieren, müsse mit einem grösseren Rückstau bei der Kreuzung Wehntalerstrasse/Schleinikonerstrasse gerechnet werden, schreibt der Gemeinderat.

Die zuständige Gemeinderätin Melissa Hösli, Vorsteherin der Ressorts Hochbau sowie Forst- und Landwirtschaft, rechnet nicht mit einem Entscheid vor Dezember. In diesem Fall würde die geplante Routenänderung vorerst eingeführt werden. «Wird der Rekurs gutgeheissen, machen wir das Ganze einfach wieder rückgängig.»