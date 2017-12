Nun entstehen in Bülach doch zusätzliche Pflegebetten

Eigentlich bestand für die Stadt Bülach kein Bedarf mehr an zusätzlichen Pflegebetten. So wurde das Projekt Grampen 2 Anfang November zur Seite gelegt. Stadtrat Ruedi Menzi sagte damals: «2018 wird im Bergli eine Pflegewohngruppe mit 18 Plätzen eingeweiht. Das führt dazu, dass wir die Pflegebetten im Grampen 2 nicht mehr brauchen.» Willi Meier-Haag, Präsident der Stiftung Alterszentrum, ist ebenfalls der Meinung, dass der Bedarf an Pflegeplätzen in Bülach für die nächsten Jahre gedeckt ist.

«Im Bereich Alterswohnungen mit Dienstleistungen besteht in Bülach eine starke Nachfrage.»



Willi Meier-Haag,

Präsident der

Stiftung Alterszentrum

Anders sei die Situation im Bereich Alterswohnungen mit Dienstleistungen: «Hier besteht eine starke Nachfrage, und diese wird wohl noch wachsen», sagt Meier-Haag.Nachdem das Projekt Grampen 2 anhand einer Verzichtsplanung auf Eis gelegt wurde, springt nun mit dem Dienstleister Tertianum ein privater Anbieter ein. Dieser hat sich mit dem Immo­bilienentwickler und Totalunternehmer Steiner AG vertraglich geeinigt, auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte 62 Seniorenwohnungen und 40 Pflegezimmer zu bauen und zu betreiben.

In diesem Gebiet entsteht in den nächsten Jahren ein neues Quartier mit rund 560 Wohnungen, Gewerbe und Läden. Die Angebote für ältere Menschen sollen helfen, ein lebendiges Quartier mit breiter Durchmischung zu bauen.

In Pflegeabteilung wechseln, ohne Umfeld zu verlassen

Das Wohnangebot von Tertianum richtet sich an ältere Menschen, die unabhängig sind, aber von Dienstleistungen wie täglich frisch zubereiteten Menüs, regelmässiger Reinigung der Wohnung, Pflegehilfen und einem 24-Stunden-Notrufsystem profitieren möchten. Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit können die Wohnungsgäste in die Pflege­abteilung wechseln, ohne dass sie ihr vertrautes Umfeld verlassen müssen. In der Pflegeabteilung finden hilfsbedürftige Menschen professionelle Pflege und Betreuung rund um die Uhr.

Die Bewohner des neuen Alterszentrums können ausserdem ein breites Angebot an Läden und Dienstleistungen nutzen, die im neuen Glasi-Quartier entstehen werden. Geplant ist zum Beispiel ein Medizinzentrum. Gerade für ältere Menschen ist das Areal ­optimal gelegen, sind es doch nur fünf Minuten zu Fuss zum Bahnhof Bülach. Eine neue Bushaltestelle mit Verbindungen zum Bülacher Zentrum wird direkt vor dem Haus eingerichtet, Wald und Glatt sind nicht weit weg.

Tertianum ist seit dem Jahr 2013 eine Gruppengesellschaft der Swiss Prime Site, der führenden börsenkotierten Immobiliengesellschaft der Schweiz. Sie hat sich auf die Bereiche Leben, Wohnen und Pflege im Alter spezialisiert. Die Gruppe umfasst 76 Betriebe in der ganzen Schweiz mit 1800 Appartements und Wohnungen sowie 2900 Pflegebetten. Rund 4400 Mitarbeitende kümmern sich direkt oder indirekt um das Wohlergehen der Bewohner. (Zürcher Regionalzeitungen)