Nur die Wasserfledermaus lässt sich blicken

Am vergangenen Freitagabend versammelten sich trotz Dauerregen 13 Kinder und 15 Erwachsene bei der Sporthalle Hirslenin Bülach zu einer Fledermaus-Exkursion. Murièle Jonglez, die als Dienstleiterin der Rangers im Naturpark Beverin GR arbeitet sowie in der Stiftung Fledermausschutz aktiv ist, schaffte es auch so, einen informativen und abwechslungsreichen Abend zu gestalten und die Teilnehmenden bei guter Stimmung zu halten.Eveline Oetiker vom Naturschutzverein Bülach hatte die zweistündige Exkursion organisiert: «Wir wollen mehr Veranstaltungen mit Kindern durchführen, damit diese die Natur besser kennen lernen können.»

In der ersten Stunde hatte der Regen aufgehört; danach regnete es wieder so stark, dass – abgesehen von einer Wasserfledermaus unter einer Brücke – keines der Tierchen sich blicken liess. «Wasserfledermäuse sind an ihrem weissen Bauch erkennbar. Unter Brücken sind sie oft anzutreffen, da es ein paar Grad wärmer ist», erläuterte Jonglez, die sich auch mit Pflanzen sehr gut auskennt und den Teilnehmenden trotz Fledermaus-Absenz viel von ihrem reichen Wissensschatz weitergeben konnte. Sie zeigte unter anderen eine Flockenblume, Schafgarben, den Stinkenden Storchenschnabel, der sich zum Vertreiben von Mücken bestens eignet, sowie eine Rubinie, dieals nicht einheimische Pflanze die einheimischen verdrängt – ein ähnliches Phänomen wie bei den Tieren, beispielsweise beim Flusskrebs.

30 Arten in der Schweiz

In der Schweiz leben 30 Arten von Fledermäusen; an der Glatt sieht man vor allem Wasser- und Zwergfledermäuse sowie den Grossen Abendsegler, der eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen kann und ein typischer Baumhöhlenbewohner ist. Da er nicht auf tägliche Nahrung angewiesen ist, kann erin eine Ruhephase verfallen, bis Regen oder Sturm nachlassen und das Wetter wieder geeignet ist zum Fliegen. «Dabei fährt er den Stoffwechsel herunter, und die Körpertemperatur kühlt sich ab auf fünf Grad über der Aussentemperatur; ein Zustand wie im Winterschlaf», erklärte Jonglez, die kompetent auf alle Fragen einging und zudem ein unterhaltsames Spiel vorbereitet hatte: Um nachzufühlen, wie es für eine Fledermaus sein muss, im Fliegen ihre Nahrung zu verzehren, steckte sie den Kindern sowieden Erwachsenen, die Lust hatten, Grissini in den Mund, die sie im Rennen und unter Auf- und Abbewegen der Arme zu essen versuchten.

Probleme mit Katzen

Katzen sind eine Gefahr für Fledermäuse; sie holen die Tiere, wenn sie sich im Tiefflug befinden, mit einem Schlag aus der Luft. Eine weitere Schwierigkeit sind die Häuser, die heutzutage kaum noch Risse und Spalten aufweisen, sodass kaum noch Wohn- raum für die Tierchen besteht.Im Gegenzug hat jede Fledermausart ihre eigene Jagdstra­tegie entwickelt, um sich zu spezialisieren und die Konkurrenz auszuschalten.

Die Faszination liegt wohl vor allem in der Ähnlichkeit zu Vampiren. «Ja, es gibt sie, die Vampir-Fledermäuse. Sie leben in Mittel- und Südamerika und greifen Menschen nur dann an, wenn sie keine Nahrung finden. Die dabei verursachte Wunde ist äusserst klein, sieht jedoch schlimm aus, weil der Giftstoff in der Blutbahn zirkuliert und Spuren hinterlässt», erklärte die Expertin zum Abschluss der lehrreichen Exkursion. (Zürcher Unterländer)