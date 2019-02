Nur wenige wehren sich gegen schikanöse Betreibungen

Die Betreibung ist in der Schweiz der legitime Weg, eine Schuld einzufordern. Da aber jeder eine Betreibung einleiten kann, wird sie vereinzelt auch benutzt, um sich beispielsweise an der Ex-Frau zu rächen oder einem Politiker zu schaden. Zum Problem wird der Betreibungsregistereintrag insbesondere bei der Suche nach einer neuen Wohnung oder einer Arbeitsstelle. Deshalb steht gegen die missbräuchliche Betreibung seit Anfang dieses Jahres ein Rechtsmittel zur Verfügen. So ist es möglich, beim Betreibungsamt gegen eine Gebühr von 40 Franken ein Gesuch um Löschung der ungerechtfertigten Betreibung zu stellen.

16 Begehren in Opfikon

Im Unterland wird diese Möglichkeit bisher aber erst spärlich genutzt, wie eine Recherche des «Zürcher Unterländers» zeigt. Erst ein Gesuch musste das zuständige Embracher Amt bisher behandeln. In Bülach und Regensdorf sieht es ähnlich aus. Lediglich das Betreibungsamt Opfikon gibt an, bereits 16 Gesuche behandelt zu haben.

«Es war sehr schwer abzuschätzen, wie stark die neue Möglichkeit genutzt wird», sagt Amtsleiter Yves Hostettler. Einige Betreibungsämter seien von einem grossen Ansturm ausgegangen. Dieser sei bislang ausgeblieben.

Mehrheit ist gerechtfertigt

Ein Gesuch auf Löschung eines Eintrags kann drei Monate nach dem Eingang der Betreibung gestellt werden. Das Betreibungsamt setzt dann dem Gläubiger eine Frist von 30 Tagen (inklusive zehn Tage für die Zustellung). Wenn dieser während dieser Zeit nicht den Nachweis erbringt, das er den Weg der Betreibung fortsetzt, erscheint der entsprechende Eintrag nicht mehr auf dem Auszug des Schuldners. Permanent gelöscht wird die Betreibung aber nicht. Für Strafverfolgungsbehörden bleibt sie zum Beispiel weiterhin sichtbar.

Ein typischer Fall: Eine Person wird verklagt, und «wehrt sich» mithilfe einer Betreibung

Betroffen sind von schikanösen Betreibungen laut der «Neuen Zürcher Zeitung» vor allem Anwälte und Politiker. Ein typischer Fall: Eine Person wird verklagt oder betrieben und «wehrt sich» mithilfe einer Betreibung gegen den Anwalt der Gegenpartei. Ein wiederkehrendes Phänomen sind auch ungerechtfertigte Betreibungen gegen Politiker, um deren Leumund zu schädigen.

Wie Daten des Bundesamts für Statistik zeigen, hat sich die Anzahl eingeleiteter Betreibungen in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Wie viele Betreibungen tatsächlich missbräuchlich sind, dazu gibt es aber keine Daten. Laut Urs Oehninger, Leiter des Betreibungsamts Regensdorf, bewegt sich deren Anteil aber im Promillebereich. Oehninger kritisiert denn auch die aktuelle Gesetzesänderung. Er befürchtet einen Missbrauch der Löschbegehren (siehe Kasten). (Zürcher Unterländer)