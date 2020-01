Nutzung des Strohdachhauses hat sich im Laufe der Zeit verändert

Das eine Bild zeigt das Strohdachhaus in Hüttikon, wie es vor 1930 ausgesehen hat. Das Haus selber ist viel älter. Es wurde in den 1680er-Jahren gebaut und diente als Bauernhaus. Im Aargau, wozu Hüttikon damals gehörte, waren strohbedeckte Häuser häufig anzutreffen. Erst 1803 kam Hüttikon zum Kanton Zürich. 20Jahre später kaufte die Gemeinde einen Hausteil im Strohdachhaus, um in der grossen Stube während rund 50 Jahren Schulkinder zu unterrichten. 1940 schliesslich erwarb der Kanton für 11000Franken das Haus, um zu verhindern, dass es sich im Rahmen eines Umbaus zu sehr verändern würde. Ab dann diente es während einiger Jahrzehnte als Jugendherberge.

Grillplausch und Maronibraten

Anfang der 1980er-Jahre erfuhr das Haus eine sanfte Renovierung unter Beaufsichtigung der Denkmalpflege. Das Forum Hüttikon ist seit 1988 als Verein für das Strohdachhaus als kulturellen Begegnungsort für die Bevölkerung zuständig. Anlässe für Familien wie der Grillplausch im Sommer und das Maronibraten im Herbst, ein Bastelnachmittag für Kinder und der Besuch des Samichlaus werden im und um das Strohdachhaus organisiert. Bekannt ist es über die Region hinaus für die alljährlich stattfindende Ostereierausstellung.

Die verschiedenen Räume im Strohdachhaus können auch für private Anlässe gemietet werden. Es ist auch möglich, sich dort trauen zu lassen. Dieses Haus in Hüttikon ist als einer der speziellen Trauungsorte aufgeführt, die das Zivilstandsamt Furttal anbietet.