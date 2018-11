Oberembracher sprechen sich gegen eine Umfahrungslösung aus

Äusserst deutlich haben sich die Oberembracher Stimmberechtigten zur Frage der Verkehrsführung in neun Jahren nach der definitiven Schliessung der Eigentalstrasse geäussert. Mit 381 zu 191 Stimmen sprachen sie sich für die Verkehrsführung über die Jakob-Bosshart-Strasse aus. Die Umfahrungslösung über die Schülerstrasse erhielt 130 Ja- und 408 Nein-Stimmen. Die Stichfrage war damit hinfällig, fiel aber auch zugunsten der Jakob-Bosshart-Strasse aus. Die Stimmbeteiligung lag bei rekordverdächtigen 74 Prozent.

Kanton bezahlt die Hälfte

Die Varianet Jakob-Bosshart-Strasse sieht vor, den Verkehr durch das Wohnquartier zu leiten, dafür aber eine Tempo-30-Zone in dem Abschnitt zu realisieren. Kostenpunkt: 700 000 Franken. Der Kanton wird sich zur Hälfte daran beteiligen.

Die Lösung Schülerstrasse hatte vorgesehen, dass der Verkehr auf der gut ausgebauten Pfungenerstrasse durch das Dorf und dann auserhalb über die Schülerstrasse in Richtung Brütten geleitet würde. Die Schülerstrasse ist ein schmales Strässchen und hätte für 1,6 Millionen Franken verbreitert werden müssen. Der Kanton hätte sich an den Kosten mit 700 000 Franken beteiligt.

Die beiden Varianten

Der Abstimmung vorausgegangen war ein erbitterter Abstimmungskampf. Von einem gespaltenen Dorf war die Rede in den Leserbriefen, von Polemik, ja gar von amerikanischen Zuständen. «Oberembrach zwischen Texas und Alabama» lautet zum Beispiel der Titel eines Leserkommentars. Flugblätter machten in der Gemeinde in hoher Zahl die Runde, sogar professionell gestaltete und gedruckte Broschüren flatterten in die Haushalte.

Angst um das Gewerbe

Wie den Flugblättern zu entnehmen war, fürchten die Gegner der Variante Schülerstrasse vor allem um das Gewerbe. So wäre der Verkehr nicht mehr am Volg, der Bibliothek, dem Coiffeur-Salon, dem Restaurant Mühle und der Raiffeisen-Filiale vorbeigerollt. Auch die Kosten wurden als Argument ins Feld geführt. Die Befürworter der Umfahrung wollten den Verkehr nicht über eine enge Strasse durch ein Wohnquartier leiten. Sie betrachteten die höheren Kosten als Investition in die Zukunft.

Der Gemeinderat hatte sich in den Abstimmungsunterlagen für die Variante Schülerstrasse ausgesprochen. Aber auch die Variante Jakob-Bosshart-Strasse bezeichnete die Exekutive als gute Lösung. (Zürcher Unterländer)