ÖV-Linien rentieren dank dem Flughafen

Laut den Daten, welche das Bundesamt für Verkehr (BAV) kürzlich veröffentlicht hat, sind fast alle ÖV-Linien im Unterland defizitär. Heisst: Die Kosten für den Betrieb übersteigen die Einnahmen aus Billettverkäufen. Trotzdem steht das Unterland im nationalen Vergleich gut da. Prekärer ist die Situation in Teilen der Westschweiz sowie im Tessin.

Bei der Auswertung der Daten zeigt sich: Jeder Bus oder Zug, der am Flughafen Zürich verkehrt, ist für die Transportunternehmen finanziell lukrativ. So sind einzelne Buslinien gar gewinnbringend. Mit Abstand das beste Ergebnis erzielt die Postauto-Linie 531, welche vom Flughafen über Winkel und Bachenbülach bis zum Bahnhof Bülach führt. Die Linie weist einen Kostendeckungsgrad von fast 165 Prozent aus. Liegt dieser bei über 100 Prozent, wurde auf dem entsprechenden Abschnitt ein Gewinn erwirtschaftet; ist er hingegen kleiner als 100 Prozent, ist ein Verlust entstanden. Auch die Postauto-Linie 530, welche ebenfalls zwischen dem Flughafen und Bülach verkehrt, schafft es auf über 100 Prozent (103,5 Prozent). Danach folgt die Linie 520, die vom Flughafen in Richtung Bahnhof Embrach-Rorbas verläuft (102,4 Prozent).

Je ländlicher die Buslinie, desto grösser das Defizit

Die anderen Bus- und Zuglinien im Unterland sind defizitär und weisen demnach einen Kostendeckungsgrad von unter 100 Prozent auf. Bei den Zügen schafft es die S16, welche von Herrliberg-Feldmeilen her über den Hauptbahnhof zum Flughafen fährt, auf 96 Prozent, was immer noch überdurchschnittlich ist. Auch die S2 (Ziegelbrücke–Zürich HB–Flughafen) erzielt mit 88 Prozent ein vergleichsweise positives Ergebnis.

Je weiter man sich von der Stadt Zürich und vom Flughafen entfernt, desto schlechter werden die Kostendeckungsgrade der Unterländer ÖV-Linien. Die finanziell unattraktivsten Buslinien 546 und 543 verkehren beide im Rafzerfeld. Sie erreichen Werte von 13 beziehungsweise 19 Prozent. Beim Bus 555, welcher im Wehntal unterwegs ist, sind es 22 Prozent. Der «schlechteste» Zug ist die S21 (Zürich Hauptbahnhof–Regensdorf-Watt). Sie soll zu den Hauptverkehrszeiten die S6 zwischen Regensdorf und Zürich entlasten. Doch bereits kurz nach der Einführung des Angebots Anfang 2016 zog Urs Arpagaus, Angebotsplaner Zürcher S-Bahnen, ein ernüchterndes Fazit. «Während die S6 zu den Hauptverkehrszeiten durchschnittlich rund 600 Reisende befördert, sitzen in der S21 nur etwa 130 Personen.»

Bei den Daten des BAV handelt es sich um Plandaten, die Transportunternehmen haben also für das Jahr 2019 mit diesen Zahlen gerechnet. Effektive Ergebnisse liegen keine vor, weshalb sich an den Kostendeckungsgraden auch nicht ablesen lässt, wie viel Geld pro Strecke tatsächlich verloren geht.