Offene Turnhallen für Kinder mit und ohne Handicap

Rund 30 Buben und Mädchen stehen an diesem nasskalten Sonntagnachmittag um halb zwei Uhr Schlange vor dem Eingang zur Turnhalle des Bülacher Schulhauses Hohfuri. Nachdem sie sich bei einem der Juniorcoaches in die Teilnehmerliste eingetragen haben, ziehen sie sich ihre Turnkleider über und stürmen die Halle. Eine halbe Stunde lang spielen sie, was ihnen gefällt, werfen mit Bällen herum, machen «Fangis».

Unter ihnen ist auch Maél, ein zehnjähriger Junge mit Trisomie 21, bekannt auch als «Down Syndrom». Bislang mussten Kinder wie er während des Winterhalbjahres zu Hause bleiben, während die anderen Kids im Primarschulalter jeweils zusammen am «Open Sunday» Spiel, Spass und Bewegung erleben konnten. Nun geniesst es Maél sichtlich, mitten im Getümmel dabei zu sein.

Alle Angebote sollen für alle möglich sein

Anfang Jahr hat die Stiftung «Idée Sport» ihre Bewegungsprojekte für Kinder mit Beeinträchtigung geöffnet. Nachdem in der vergangenen Saison das Pilotprojekt «Open Sunday Inklusion» an den drei Standorten Bern, Olten und Zürich gestartet war, wurde es Ende Oktober auf drei weitere Gemeinden ausgeweitet. Neu sind auch die Turnhallen in Bülach, im Schulhaus Hohfuri sowie in Basel und Pully für beeinträchtigte Kids zugänglich. «Unser Ziel ist, dass die Angebote bald überall inklusiv sind», erklärt Sybille Burch, die bei «Idée Sport» als Projektmanagerin tätig ist. Für die Umsetzung gibt sich die Stiftung fünf Jahre Zeit.

In Bülach organisiert der Verein «Open Sports Bülach» die Bewegungs- und Spielangebote «Open Sunday» und «Midnight Meet&Move». Letzteres Angebot richtet sich an Jugendliche ab der Oberstufe und findet am Samstagabend in der Turnhalle des Schulhauses Mettmenriet statt. «Open Sunday» läuft in den Schulanlagen Hohfuri und Allmend.

Juniorcoach Altina Kadrijaj erklärt Mael (10) und seinem Bruder Elias (8) aus Bülach die Regeln.

Um für den Umgang mit den beeinträchtigten Kindern gut vorbereitet zu sein, wurde das Hohfuri-Team, das von Projektleiterin Jacqueline Gross geführt wird, einen halben Tag lang geschult. Eine Fachperson von Procap, dem Verband von und für Menschen mit Behinderungen, zeigte auf, welche Arten von Beeinträchtigungen es gibt und wie beispielsweise gewisse Spiele vereinfacht oder angepasst werden können.

Nach dem freien Spiel begrüssen die Junior-Coaches die Kinder und heissen den Spezialgast willkommen: Paralympics-Athlet Philipp Handler ist erst am Tag zuvor von den Paralympics-Weltmeisterschaften in Dubai zurückgekehrt.

«Das Angebot ist eine tolle Sache»Philippe Handler

Paralympics-Athlet aus Embrach

Der sehbehinderte Läufer wurde aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums der Stiftung «Idée Sport» eingeladen. «Das Angebot ist eine tolle Sache», findet der 28-jährige Embracher. Dass es nun auch für Kinder mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung zugänglich gemacht werde, sei wichtig und trage zur sozialen Integration der Betroffenen bei. Die Kinder würden merken, dass es auch Buben und Mädchen gäbe, die anders sind. «Auch ich wurde oft gefragt, weshalb ich immer eine Sonnenbrille trage», erzählt er in Erinnerung an frühere Jahre. Die Sonnenbrille trägt er nämlich nicht etwa, um cool zu wirken, sondern weil seine Augen extrem lichtempfindlich sind. Philipp Handler hat ein angeborenes Augenleiden. Seine Sehkraft beträgt knapp 10 Prozent. Dennoch hat er es zum Spitzenathleten gebracht.

Begeisterung für den Sport an Kinder weitergeben

Zu seinen sportlichen Highlights gehören die Teilnahmen an den Paralympics 2012 in London und 2016 in Rio. Sein nächstes Ziel sind die Paralympics 2020 in Tokio. Den Kindern vermittelt Philipp Handler an diesem Sonntagnachmittag etwas von seiner Begeisterung für die Leichtathletik. Ihre Kräfte messen die Kleinen im Hürden-Stafetten-Lauf, der ihnen sichtlich Spass macht. Und: Sie dürfen mit dem Sprinter zu einem Wettrennen antreten.

Für Maél ist die Situation schon bald einmal etwas unübersichtlich geworden. Auch die Lautstärke bereiten ihm Mühe. Nach rund einer Stunde signalisiert er, dass er nach Hause will. Kein Problem – jedes Kind kann am «Open Sunday» kommen und gehen, wie es mag. Und sicherlich wird Maél es sich nicht nehmen lassen, noch mehrmals an den Sonntagnachmittagen in der Turnhalle zu spielen.