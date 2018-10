Ohne Tor in Weinfelden

Drei Siege zum Auftakt in die zweithöchste Liga – Kloten war nach den Partien gegen Winterthur, Thurgau und die EVZ Academy an der Tabellenspitze gestanden. Drei Niederlagen in Folge haben die Klotener nun dafür umso härter auf dem Boden der Realität aufschlagen lassen. Dass die Landung so hart wurde, haben sie sich zu einem grossen Teil selbst zuzuschreiben. Denn sie verpassten es, aus den ersten drei Siegen die Lehren zu ziehen. Sie liessen sich vom Schlendrian leiten, der sie in die höchst ärgerliche Niederlage gegen Langenthal führte.Und seither geht (fast) gar nichts mehr. Gegen La Chaux-de-Fonds patzte Torhüter BernhardStarkbaum und trafen die Stürmer nur noch einmal ins Tor. Gegen den HC Thurgau nun blieb der EHC ohne Treffer.

Gegen jene Mannschaft, die er zweimal in der Vorbereitung und einmal in der Meisterschaft geschlagen hatte. Immer nach dem gleichen Schema: Die Thurgauer gingen in Führung, Kloten siegte. Gestern passte nur der erste Teil. Dass der Treffer nach 128 Sekunden durch Lars Frei erzielt wurde, weckte Erinnerungen. Denn da war doch was gewesen? Richtig. Am 25. April 2018, am Tag, als Kloten absteigen musste, erzielte Frei für die SCRJ Lakers in der Swiss-Arena das 1:0. Sein Team siegte in der Verlängerung und feierte den Aufstieg.

Ohne Tempo und Präzision

Dass Lars Frei auch gestern am Ursprung einer Klotener Niederlage stehen würde, hatte niemand gedacht. Auch die Thurgauer warteten auf die Klotener Offensive, auf das Klotener Tempospiel, auf den Klotener Druck. Zu ihrem Glück mussten sie beinahe vergebens warten. Die Klotener Bemühungen waren zwar da, aber es sah nicht vieles dynamisch und überzeugt vorgetragen aus. Die Passqualität war bescheiden, und so ist es natürlich schwer, mit Tempo Richtung gegnerisches Tor zu kommen. Dass Kloten in diesen 60 Minuten nur gerade einmal ein Powerplay versuchen durfte, sagt auch etwas über die Leistung aus. Die Thurgauer mussten viel weniger als in den Partien zuvor zu Fouls greifen, um den Gegner zu stoppen.

«Es ist brutal, wie viel Dreck wir zurzeit fressen müssen», fasste Coach André Rötheli zusammen. Er wusste ja, dass sich sein Team in einer schwierigen Findungssituation befindet. «Aber uns gelang wirklich fast nichts. Das passiert, wenn man in einer kritischen Situation ist. Da müssen wir durch. Und viel besser rauskommen.» Der Coach ist nicht gerade nicht beunruhigt, aber doch gefasst. Er selber hat solche Phasen schon mehrmals durchgemacht. «Wir müssen unbedingt mehr Druck aufs gegnerische Tor erzeugen, viel mehr Scheiben dorthin bringen. In einer solchen Situation muss man den Puck über die Linie würgen.»

Starker Seifert

Er weiss schon jetzt: Das Spiel am Sonntag gegen Winterthur wird kein Leckerbissen, «das wird ein Horrormatch», sagt er. Den Kloten einfach irgendwie gewinnen muss. Wer dann im Tor stehen wird, ist noch nicht klar. Andrin Seifert, der gestern seinen ersten Match absolvierte, war stark. Dort liegt das Klotener Problem nicht. Es liegt im Spiel nach vorne, in der Klarlinigkeit.

Die erste Linie hat – vielleicht auch durch die Überbelastung, die kam, weil andere Formationen nicht trafen – an Schwung eingebüsst. Ryan MacMurchy hat nun schon vier Spiele nicht getroffen, gestern hatte er im Prinzip nur eine gute Torchance. Aber das gilt für die ganze Equipe. Die Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, waren äusserst rar – trotz mehr Spielanteilen. Rötheli versuchte, mit Umstellungen im zweiten Drittel mehr Schwung hineinzubringen – es änderte wenig. (Zürcher Regionalzeitungen)